Landini | “Chi ha votato Lega mi dice di tenere duro per difenderlo dal governo Sindacati

ilfattoquotidiano

: Da Il Fatto Quotidiano - mbwManzoni : Da Il Fatto Quotidiano - RossanoRazzauti : @nicmax25 ma cosa stai dicendo, Landini quando ha avuto la sua occasione si è tirato indietro....non è stato e non… - marctuein : Chi si aspetta qualcosa da questo pagliaccio è un povero illuso. Landini accetta la candidatura a segretario della… -

(Di mercoledì 7 novembre 2018) “Oggi abbiamo bisogno di mescolare tutte le forme di lavoro esistenti e di idee sindacali. Non ci sono più ragioni partitiche debbano continuare a essere divisi”. Così Maurizio, ex segretario Fiom in corsa per la segreteria della Cgil, ha fatto il punto della situazione attuale del sindacato in occasione della presentazione del libro Mutualismo. Ritorno al futuro per la sinistra di Salvatore Cannavò. “Oggi chi haha in tasca anche la tessera della Cgil e mi chiede di, e didallo stessostesso che ha”. L'articolo: “Chi hamidiperdale lavoratori mai più divisi” proviene da Il Fatto Quotidiano.