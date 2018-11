Lanciato il 3° satellite meteorologico europeo in orbita polare | MetOp-C previsioni più

meteoweb.eu

: #News #Ambiente Lanciato il nuovo satellite europeo per il meteo - mauneobux : #News #Ambiente Lanciato il nuovo satellite europeo per il meteo - ansa_it : Lanciato nuovo satellite europeo meteo - cagnuol : RT @AnsaScienza: Lanciato il nuovo #satellite meteorologico europeo, #MetOpC, che promette di rendere le #previsionimeteo più precise. Lo h… -

(Di mercoledì 7 novembre 2018) Il terzo-C, è statoa bordo di un razzo Soyuz dalla base di lancio europea nella Guyana francese per continuare la fornitura di dati dall’per ledel tempo. Con a bordo ildi 4.083 kg-C, il razzo Soyuz si è alzato il 7 novembre alle 01:47 (00:47 GMT). Circa un’ora dopo, lo stadio superiore della Soyuz ha messo-c nell’ed è stato stabilito il contatto attraverso la stazione di terra di Yatharagga in Australia.-C è l’ultimo dell’attuale serie dei satelliti, dopo-A,nel 2006, e-B, nel 2012. I satellitisono sviluppati dall’ESA in base ad un accordo di cooperazione per formare il segmento spazio dell’Eumetsat Polar System: tale sistema è il contributoad un sistemamulticondiviso con l’agenzia ...