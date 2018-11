L' amore della mamma rende i bambini più sani da adulti | la scienza lo conferma - greenMe

Dal pentimento per il seno rifatto a Zaza - Chiara Biasi torna sull’argomento : “è stato l’unico amore della mia vita” : Chiara Biasi risponde alle domande dei fan su Instagram, la bellissima ex fidanzata di Simone Zaza torna a parlare della rottura con il calciatore del Torino Chiara Biasi, nota fashion blogger da due milioni di follower solo su Instagram, risponde alle irriverenti domande dei fan sui social. La bellissima influencer spazia tra gli argomenti che più interessano i fan, tra cui spicca senza ombra di dubbio l’ultima storia importante di ...

Universale di Benji e Fede - testo e significato : il brano parla della mancanza di leggi in amore : testo e significato di Universale, il nuovo singolo firmato Benji e Fede in radio dallo scorso 26 ottobre. Il brano è il primo dei quattro nuovi inediti contenuti in “Siamo solo Noise Limited Edition”, repack dell’ultimo lavoro discografico del duo modenese. Il nuovo singolo di Benji e Fede anticipa l’uscita di Siamo solo Noise Limited Edition E’ disponibile da venerdì 26 ottobre su tutte le piattaforme di ...

Eros Ramazzotti compie 55 anni - dedica d'amore della figlia Aurora : 'Il mio amore per te va oltre ogni cosa' : Ramazzotti è senza alcun dubbio uno degli artisti italiani più conosciuti nel mondo, anche grazie a quella sua caratteristica che lo ha reso inconfondibile negli anni, cioè la sua voce nasale. Un ...

Negramaro - Lele Spedicato compie 38 anni. L'emozione della moglie Cleo : «Auguri amore - non vedo l'ora di rivedere il tuo sorriso» : Lele Spedicato, il chitarrista dei Negramaro colpito da un'emorragia cerebrale e ora ospite di un centro specializzato per la riabilitazione, ha compiuto oggi 38 anni. Per l'occasione la moglie, Cleo ...

È nato l’amore tra due giovani attori de La casa de Papel ed Elite - le foto della coppia a Milano : I set de La casa de Papel ed Elite sono stati galeotti per due giovani attori, che si sono innamorati tra una produzione e l'altra, entrambe targate Netflix. Si tratta di Jaime Lorente e María Pedraza, che dopo la partecipazione a La casa di Carta nelle prime due parti della serie di Alex Pina si sono ritrovati insieme anche nel teen drama Elite, la seconda serie spagnola Netflix originale dopo Le ragazze del centralino. A confermare che i ...

Ariana Grande ricorda Mac Miller ai tempi della loro storia d’amore con un tenero video : Ariana Grande ricorda Mac Miller dopo più di un mese dopo la sua tragica dipartita. Il rapper è stato trovato morto a 26 anni nella sua casa in California agli inizi di settembre, un lutto che ha imposto una pausa dalle scene alla popstar, profondamente toccata dalla perdita. Dopo averlo pianto e ricordato sui social media poco dopo la notizia della sua scomparsa condividendo un toccante ricordo della loro travagliata storia, la cantante di ...

“Nebbia a Tangeri” - la storia di un doppio amore proibito tra passato e presente sullo sfondo della città punto d’incontro tra Oriente e Occidente : Il vento e la nebbia sono due delle caratteristiche principali di Tangeri, la città marocchina che si affaccia sullo Stretto di Gibilterra, porta d’ingresso all’Africa, punto d’incontro tra Oriente e Occidente. Non poteva che chiamarsi “Nebbia a Tangeri”, il nuovo romanzo di Cristina López Barrio, edito da DeAPlaneta (336 pagine, 16,50 euro) e finalista del Premio Planeta 2017. È la storia di un doppio amore proibito che si snoda tra passato e ...

Finamore tra passato e presente - con il debutto della nuova linea 170 a 2 : Simone Finamore Perfetti interpreti dell'autentico gusto per il bello e per il buon vestire che oggi fa il giro del mondo, trovando "casa" nelle vetrine delle più rinomate boutique di abbigliamento e ...

MotoGp – Vinales e l’amore per l’Australia : “pronti per uno dei weekend più forti della nostra stagione” : Maverick Vinales motivato e carico per il weekend di gara del Gp dell’Australia: le parole dello spagnolo della Yamaha alla vigilia dell’appuntamento di Phillip Island Tutto pronto a Phillip Island per un nuovo appuntamento della stagione 2018 di MotoGp. Il Gp dell’Australia, secondo round del trittico asiatico, regalerà spettacolo puro, nonostante il titolo Mondiale sia già matematicamente nelle mani di Marc ...

Francesca Vaccaro - moglie di Carlo Conti/ "È l'altra metà della mela - è l'amore" (L'intervista) : Francesca Vaccaro e Matteo, moglie e figlio di Carlo Conti e il matrimonio dopo un anno dal primo incontro. "E la mia metà, la madre di mio figlio, è l'amore".(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 08:38:00 GMT)

Valeria Marini - è amore con Ivan dopo Temptation : "Il periodo più bello della mia vita" : La showgirl è uscita allo scoperto con l'ex tronista spagnolo conosciuto al reality delle tentazioni, dove ha messo fine...

Paola Barale a Vieni da me : "Ho avuto la fortuna di lavorare con i grandi della TV. In amore? Sono rimasta delusa" : Nella puntata di Vieni da me andata in onda oggi pomeriggio su Rai 1, passato del tempo lontano dalle telecamere è tornata in video Paola Barale. La showgirl si è raccontata tramite l'ormai affermata cassettiera della trasmissione in cui personaggi del mondo dello spettacolo ripercorrono tratti della loro storia professionale, attimi di vita familiare e gli amori più importanti.La scalata al successo di Paola ebbe inizio tra la fine degli ...

Vicenza - storia d’amore tra un 50enne e una 13enne : nei guai anche la madre della ragazza : Un cinquantenne di Noventa Vicentina (Vicenza) è ai domiciliari con l’accusa di atti sessuali su una ragazzina di tredici anni, figlia di una coppia conosciuta anni fa. Nei suoi confronti i carabinieri avrebbero raccolto prove schiaccianti. E anche la mamma della ragazza è indagata: non avrebbe fatto nulla per impedire quella storia.Continua a leggere

Gemma Galgani e Rocco Fredella/ Uomini e donne : lite dietro le quinte poi il gesto d'amore... (Trono Over) : Gemma Galgani e Rocco Fredella continuano ad essere grandi protagonisti del Trono Over di Uomini e donne: tutto sembra andare a gonfie vele ma alla fine...(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 15:24:00 GMT)