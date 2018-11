L' America non ripudia Trump

Offerta Americana non vincolante per Alitalia - la Delta Airlines : Tre pretendenti si sono fatti avanti per l'acquisto di Alitalia: Fs, gli inglesi di EasyJet e gli americani di Delta Airlines con un'Offerta non vincolante. La partita, tuttavia, si preannuncia ancora lunga e condizionata a una fitta serie di eventi tutti da costruire. L'Offerta delle Ferrovie, che gioca il ruolo di pivot dell'operazione, è subordinata infatti una seconda fase di "due diligence" (confirmatory due diligence). Il gruppo ...

Rivista Americana spiega perchè agli USA non serve base militare in Polonia - : L'analista della Rivista The National Interest Doug Bandow ha definito il possibile dispiegamento della base militare statunitense Fort Trump in Polonia una cattiva idea per Washington e l'Europa ...

American Animals - una rapina come non l'avete mai vista : ROMA - American Animals è un film su una rapina. Ma ha poco a che vedere con gli heist movie alla Ocean's Eleven, quelli in cui i protagonisti sono tutti professionisti del 'mestiere'. Ecco, questa è ...

“L’America non è più eccezionale - è diventata normale. Qui nasce la crisi” : L’anonimia delle sale del municipio, i giuramenti scanditi con accenti diversi, i rivoli di lacrime sulle guance di tutti i colori: le cerimonie per il conferimento della cittadinanza variano ben poco tra loro”. Così inizia sul Financial Times un editoriale del corrispondente in terra americana, Jan

Beautiful - anticipazioni Americane : DONNA non ha dimenticato ERIC!!! : Pochi episodi ancora e, nelle puntate americane di Beautiful, DONNA Logan tornerà sulla scena, stavolta non come guest ma come parte integrante del cast fisso. In teoria la sorella di Brooke e Katie, quindi, resterà in circolazione a lungo. La prima piccola anticipazione che riguarda DONNA la vede, neanche a dirlo, nell’orbita di Eric Forrester, come era facile supporre dall’ultima volta in cui si è affacciata sulla scena. Ospite al ...

Football Americano - NFL 2019 : i Rams non si fermano - vittorie importanti di Chiefs - Patriots e Panthers - Cowboys e Ravens cadono nel finale : La settima settimana della NFL 2019 inizia a darci un quadro più chiaro della situazione. Nella NFC i Los Angeles Rams sembrano non avere ostacoli, dominando anche a San Francisco, e salendo sul 7-0. Alle loro spalle vittorie sofferte e importanti di Carolina Panthers e New Orleans Saints, mentre cadono ancore i campioni in carica di Philadelphia. Nella AFC ennesimo show dell’attacco dei Kansas City Chiefs che volano sul 6-1, mentre i New ...

La carovana dei migranti centrAmericani in marcia verso gli Usa - anche se Trump non li vuole : NEW YORK - 'Spero che la coscienza di Trump si commuova, non per noi, ma per i nostri bambini'. Daisy Zuniga stringe al petto un bambino di due anni, con il quale ha camminato sei giorni, sotto il ...

The Americans 4 non va in onda su Rai4 il 21 ottobre e scoppia la polemica : polemica fresca fresca di stagione per i fan che attendevano con ansia la messa in onda di The Americans 4. Durante la presentazione dei palinsesti di Rai4 si era promessa una lunga cavalcata in The Americans partendo dal primo episodio, in onda per la prima volta in chiaro, e arrivando alla fine visto che la serie è stata cancellata nei mesi scorsi in America. A quanto pare, però, i fan dovranno arrendersi all'evidenza che non sarà così. ...

Il ministero delle Finanze Americano conferma nuovamente che la Cina non ha controllato il tasso di cambio : Lo stesso giorno, il ministero ha pubblicato il "Rapporto sulle politiche dell'economia internazionale e sul tasso di cambio" volto ai principali partner commerciali, in cui si ritiene che tutti ...

Nba più internazionale che mai : 108 non Americani nei roster : La nuova Nba è sempre più internazionale. Quella che accende i riflettori questa notte alle 2 italiane col super match tra Celtics e Sixers sarà una stagione con 108 giocatori internazionali in ...

Beautiful anticipazioni Americane : Steffy e Liam NON tornano più insieme : anticipazioni Beautiful puntate americane: Steffy e Liam si lasciano definitivamente Dopo il tradimento con Bill, Steffy e Liam non tornano più insieme. Nelle attuali puntate americane di Beautiful i due sono genitori amorevoli della piccola Kelly, ma sono dei genitori separati. Certo, Steffy non si arrende subito: per tutto il periodo della gravidanza fa il […] L'articolo Beautiful anticipazioni americane: Steffy e Liam NON tornano più ...

Mosca : "non ci saranno incidenti con l'esercito Americano in Siria" - : Mosca ritiene che non ci saranno incidenti tra le truppe russe con quelle americane in Siria, in quanto il meccanismo esistente per la prevenzione dei conflitti è efficace, anche se gli inconvenienti ...

Robert Redford non si sente più Americano : Mi sento fuori posto nel mio paese : L'attore Robert Redford non si sente più americano, almeno secondo una sua dichiarazione pubblicata sul sito del Sundance Institute, dove la star di Hollywwod ha detto che "per la prima volta" si sente "fuori luogo" nel suo paese : "Per la prima volta mi sento fuori posto nel paese in cui sono nato e che ho amato per tutta la mia vita. Per settimane ho guardato con tristezza mentre i nostri funzionari pubblici ci hanno deluso, orientandosi verso ...

Nuovo virus spaventa l’America - casi in aumento : “Possibile arrivo in Italia - non esiste una cura specifica” : Il Prof. Fabrizio Pregliasco, virologo e Direttore Sanitario dell’Irccs Galeazzi di Milano, è intervenuto questa mattina nel corso del programma “Genetica Oggi” condotto da Andrea Lupoli su Radio Cusano Campus per parlare di un virus che sta colpendo molti bambini negli Stati Uniti e che ricorda la poliomielite. “Questo virus è un enterovirus (D68) di una famiglia molto ampia con un decorso che assomiglia alla ...