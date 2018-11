La vitamina A | antitumorale e antiossidante | è fondamentale per la nostra salute | ecco

meteoweb.eu

(Di mercoledì 7 novembre 2018) LaA fa parte delle vitamine liposolubili. Si accumula nel fegato in maniera naturale e viene poi rilasciata solo in caso di necessità. La parte non utilizzata viene in genere assimilata insieme al cibo. Il fabbisogno medio giornaliero varia in base all’età e al sesso. Una donna adulta, per esempio, dovrebbe assumerne 0,7 mg al giorno, mentre un uomo 0,9 mg. I valori indicati aumentano per le donne in gravidanza o nel periodo dell’allattamento. E’ unaindispensabile per il nostro benessere ed è dunque necessario prestare attenzione all’alimentazione, in maniera tale da assumerla quotidianamente. Innanzitutto ha proprietà antiossidanti, aiuta a combattere l’azione dei radicali liberi, protegge ladelle ossa e degli occhi. Permette inoltre di avere capelli sani e di combattere l’acne. LaA è presente in numerosi alimenti che ...