calciomercato

: RT @cmdotcom: La vendetta di #Mourinho , gesto di sfida ai tifosi della #Juve : 'Ho sbagliato, ma sono stato insultato per 90 minuti' https… - Nerazzurroo1908 : RT @cmdotcom: La vendetta di #Mourinho , gesto di sfida ai tifosi della #Juve : 'Ho sbagliato, ma sono stato insultato per 90 minuti' https… - juve_piu : La vendetta di Mourinho, gesto di sfida ai tifosi della Juve: ‘Ho sbagliato, ma sono stato insultato per 90 minuti’… - robinafca23 : RT @cmdotcom: La vendetta di #Mourinho , gesto di sfida ai tifosi della #Juve : 'Ho sbagliato, ma sono stato insultato per 90 minuti' https… -

(Di giovedì 8 novembre 2018) Ai microfoni di Sky Sport ,ha spiegato così il suo: 'stato insultato per 90 minuti. Probabilmente non avrei dovuto fare quello che ho fatto, a freddo non l'avrei fatto , ma per ...