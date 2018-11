La Ue a Tria | ' Sette giorni per cambiare la manovra'

Germania : crescono a settembre gli ordinativi indusTriali +0 - 3% : Il Dipartimento dell'Economia e della Tecnologia tedesco ha reso noto che a settembre gli ordinativi industriali sono cresciuti dello 0,3% rispetto al mese precedente, battendo le attese degli analisti fissate su un ...

USA - ordini indusTria in aumento più delle attese a settembre : Continuano a crescere, oltre attese del mercato, gli ordinativi all'industria americani nel mese di settembre. Secondo il Department of Commerce del Bureau of the Census, gli ordini hanno evidenziato ...

Stati Uniti : produzione indusTriale settembre cresce oltre le attese : Si conferma in forza la produzione industriale negli Stati Uniti nel mese di settembre Il dato ha registrato una crescita dello 0,3% come nei due mesi precedenti, risultando al di sopra delle attese ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 28 settembre : Tria ingoia il deficit al 2 - 4% e resta. M5S e Lega : “Manovra del popolo” : #cinedeficit deficit al 2,4% per spendere, vincono Salvini e Di Maio “Manovra del popolo” – Dopo ore di negoziati, il ministro del Tesoro si arrende: spesa a debito per reddito di cittadinanza, mini-flat tax e pensioni di Carlo Di Foggia Il Consiglio supino della magistratura di Marco Travaglio “Vorrei capire come sia possibile che tanti uomini… talvolta sopportino un tiranno solo, che non ha altro potere se non quello che ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 27 settembre : Di Maio e Salvini : “Deficit al 2 - 4%”. Tria non ci sente : In manovra “Il deficit sia al 2,4%”. Alleati all’attacco ma Tria non cede Scontro totale – Di Maio e Salvini indicano l’obiettivo definitivo ma non c’è accordo col Tesoro, che avverte: “I mercati reagiranno” di Carlo Di Foggia Disordine dei giornalisti di Marco Travaglio Oltre 10 anni fa, quando non c’erano né il Fatto né i 5Stelle e Casalino lavorava a Telenorba, mi chiama Gianroberto Casaleggio, animatore con Beppe Grillo del ...

L’indusTriale film stasera in tv 25 settembre : cast - trama - streaming : L’industriale è il film stasera in tv martedì 25 settembre 2018 in onda in seconda serata su Rai Movie alle ore 23:35. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV L’industriale film stasera in tv: cast e regia La regia è di Giuliano Montaldo. Il cast è composto da Carolina Crescentini, Pierfrancesco Favino, Andrea Tidona, Francesco Scianna, Eduard ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 24 settembre : Luigi Di Maio – Il vicepremier M5S al Fatto : “Mi fido di Tria - ma c’è chi ci rema contro” : l’intervista – Luigi Di Maio “Dirigenti ci remano contro Subito carcere agli evasori” “Sarà una manovra del popolo, con reddito e pensioni di cittadinanza in deficit e aiuti ai truffati dalle banche” di Luca De Carolis Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Magari. “Il governo vuole tetti pubblicitari che farebbero chiudere Mediaset il giorno dopo” (Silvio Berlusconi, presidente FI, 23.9). Ma allora dillo che ci vuoi proprio ...

Triathlon - World Cup Weihai 2018 : sette azzurri in cerca di gloria in Cina. Marten Van Riel e Taylor Spivey i favoriti : Saranno sette gli italiani ad essere impegnati questa notte nella tappa cinese della World Cup di Triathlon in programma a Weihai: alla gara maschile, prevista per le 2.00 ora italiana, sono iscritti 60 atleti, mentre a quella femminile, che partirà alle 4.45 italiane, prenderanno parte 44 triatlete. Gli azzurri in gara saranno cinque, ovvero Delian Stateff, Davide Uccellari, Alessandra Fabian, Gianluca Pozzatti e Gregory Barnaby, mentre le ...

Vuelta a España 2018 - la tappa di oggi (domenica 16 settembre) : orario d’inizio - percorso - altimeTria e tv : oggi (domenica 16 settembre) si svolgerà la ventunesima ed ultima tappa della Vuelta a España 2018, 100 km da Alcorcon a Madrid. Questa 73ma edizione si chiuderà con la classica passerella finale sulle strade della capitale spagnola. Simon Yates potrà festeggiare la conquista della maglia rossa insieme ai compagni di squadra, mentre i velocisti si giocheranno l’ultima vittoria, con il nostro Elia Viviani che andrà a caccia del tris. La partenza ...

Vuelta a España 2018 - la tappa di domani (16 settembre). Orario d’inizio - altimeTria e come seguirla in tv : E’ giunto il gran finale della Vuelta a España 2018: domani, domenica 16 settembre, si svolgerà la ventunesima e ultima frazione della corsa a tappe iberica. Si parte da Alcoròn e si giunge alla passerella conclusiva di Madrid, per un totale di 100 km completamente pianeggianti. Dal 36° chilometro la carovana entra nella città madrilena, compiendo 12 giri attorno al circuito cittadino della capitale spagnola. Previsto un arrivo in volata, ...

POLO INDUSTriaLE - Martedì 18 settembre 2018 alle 16 - nella sala di Giunta della residenza municipale - piazza Municipio 2 - FE - : Firma del Protocollo di intesa fra l'Amministrazione comunale e la società Syndial Spa 15-09-2018 / Giorno per giorno Martedì 18 settembre 2018 alle 16, nella sala di Giunta della residenza municipale ...