La truffa delle residenze per i fondi di Amatrice | inchiesta su 200 romani

La truffa delle false residenze : 200 romani sotto inchiesta : false residenze dei romani ad Amatrice per ottenere i fondi destinati ai terremotati. Arrivati e già notificati i primi «avvisi di conclusione delle indagini» per i reati di truffa e falso finalizzato ...

Si è inventato un aborto sulla Costa Concordia - condannato per truffa l'avvocato delle bufale : Sei mesi di reclusione è la condanna inflitta al l'avvocato romano Giacinto Canzona, per la falsa tragedia dell' aborto nel naufragio della Costa Concordia nel 2012, una tragedia inventata e portata in ...

La truffa delle case vacanza fantasma Indagati anche due bergamaschi : Gli annunci online per alloggi estivi vista mare a Senigallia. Le vittime anticipavano la caparra, ma arrivati al mare scoprivano l'inganno. Nove Indagati in tutto.

truffa delle riviste - raffica di patteggiamenti : Truffa delle riviste , raffica di patteggiamenti . Ieri, lunedì 24 settembre, in Tribunale a Monza l'udienza preliminare per la banda con sede a Cologno e Brugherio che a febbraio era stata incastrata ...

Nuova truffa via SMS finge di regalare un Samsung Galaxy S9 per rubare i dati delle carte : Si stanno moltiplicando le testimonianze di utenti che riferiscono di avere ricevuto strani SMS da parte di MediaWorld ma si tratta di una truffa L'articolo Nuova truffa via SMS finge di regalare un Samsung Galaxy S9 per rubare i dati delle carte proviene da TuttoAndroid.