La truffa delle false residenze | 200 romani sotto inchiesta

La truffa delle residenze per i fondi di Amatrice : inchiesta su 200 romani : False residenze dei romani ad Amatrice per ottenere i fondi destinati ai terremotati. Arrivati e già notificati i primi 'avvisi di conclusione delle indagini' per i reati di truffa e falso finalizzato ...

Manovra - la rivolta dei truffati delle banche - : Il ministro dell'Economia olandese, Hoekstra, chiederà il «rispetto delle regole del Patto e anche una dichiarazione sull'Italia».

Si è inventato un aborto sulla Costa Concordia - condannato per truffa l'avvocato delle bufale : Sei mesi di reclusione è la condanna inflitta all'avvocato romano Giacinto Canzona, per la falsa tragedia dell'aborto nel naufragio della Costa Concordia nel 2012, una tragedia inventata e portata in ...

La truffa delle case vacanza fantasma Indagati anche due bergamaschi : Gli annunci online per alloggi estivi vista mare a Senigallia. Le vittime anticipavano la caparra, ma arrivati al mare scoprivano l'inganno. Nove Indagati in tutto.

Accusato di truffa : a processo l'inventore delle turbine minieoliche : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori Festival di ...

Pensioni - reddito di cittadinanza - truffati delle banche : le misure della manovra : Un primo avvio della flat tax per oltre un milione di partite Iva ma anche del reddito e della pensione di cittadinanza, una nuova rottamazione delle cartelle, il superamento della...

truffa delle riviste - raffica di patteggiamenti : Truffa delle riviste, raffica di patteggiamenti. Ieri, lunedì 24 settembre, in Tribunale a Monza l'udienza preliminare per la banda con sede a Cologno e Brugherio che a febbraio era stata incastrata ...