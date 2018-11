La storia della Pernigotti E il suo amaro finale

Pomeriggio Cinque - Matteo Salvini da Barbara D’Urso parla anche della fine della storia con la Isoardi : Matteo Salvini ospite da Barbara D’Urso per parlare del decreto sicurezza. Ma non solo. Barbarella la sa lunga e dando la “responsabilità” della domanda al suo team (anzi, lei afferma di non essere affatto interessata al gossip), chiede anche la conferma della fine della storia tra il Ministro ed Elisa Isoardi. “Ho visto su Instagram che vai a letto con i fiori, triste…”, dice a Salvini. E lui, sorridendo, le ...

Matteo Salvini frecciatina ad Elisa Isoardi dopo la fine della storia : Matteo Salvini risponde in modo pungente ad Elisa Isoardi dopo la fine della storia d’amore A suon di post su Instagram la storia di Salvini e Isoardi si è conclusa, qualche ora fa la bella presentatrice con una foto su instagram spiegava a tutti la fine della storia d’amore con il leader della Lega. Salvini dal canto suo, visto la viralità della notizia, direttamente dall’Africa, dove si trova per lavoro; decide di scrivere ...

L'inchiesta di Petrolio sul porno. La storia della dipendenza di Emanuele : "Non riesco a smettere di guardarlo" : "Io magari sono in grado di stare mezz'ora, dopo esser venuto.. e dopo un'ora mi viene già voglia. Ma non una voglia sana, ho una voglia di porno". A parlare è Emanuele che, a volto coperto, ha raccontato alle giornaliste Francesca Santolini e Barbara Gubelli, la sua dipendenza dal porno. Le due giornaliste hanno curato una lunga inchiesta sul mondo hard che andrà in onda per Petrolio su Rai 1 nella puntata del 17 ...

Marie Curie - storia della donna che ha preso due Premi Nobel - : Il sogno di Maria Maria coltiva un sogno: iscriversi all'università Sorbona di Parigi, la più importante università per lo studio della scienza, della fisica e della chimica, le due materie che più l'...

Eletta la Ocasio Cortez - deputata più giovane della storia Usa : Ma chi è la Cortez? Pasdaran dei millenials , la democratica, dopo gli studi in economia internazionale, ha potuto contare sull'appoggio incondizionato di Bernie Sanders . Il senatore del Vermont ha ...

Scienziati Usa : Scoperta prima sonda aliena della storia : Negli Stati Uniti, gli Scienziati dell"università di Harvard e i ricercatori dello Smithsonian Center for Astrophysics hanno in questi giorni pubblicato uno studio in cui affermano di avere individuato, nel nostro sistema solare, la prima "sonda aliena" della storia. L"oggetto misterioso, consistente in un corpo metallico dalla forma ellittica, era stato avvistato nell"ottobre del 2017. --Inizialmente, tale oggetto era stato classificato ...

Mistero Salvator Mundi di Leonardo Da Vinci : il quadro più costoso della storia escluso dal Louvre : Il Salvator Mundi attribuito a Leonardo Da Vinci, il quadro più costoso della storia battuto all'asta a 450 milioni di euro, doveva partecipare alla mostra al Louvre di Abu Dhabi ma al momento non vi è traccia della sua presenza in nessun evento. Secondo indiscrezioni, gli esperti avrebbero sollevato più d'un dubbio sul dipinto.Continua a leggere

La vera storia dell'uomo della 'ndrangheta che ha tenuto in ostaggio cinque persone : Imputato del maxiprocesso Aemilia, condannato a 19 anni per mafia, è rimasto asserragliato per otto ore nel piccolo ufficio postale di Pieve di Modolena, in provincia di Reggio Emilia. Ecco chi è davvero Francesco Amato Servizi segreti, massoni e politici: ecco tutti i legami della 'ndrangheta in Emilia Romagna"

Calcio - Champions League : Inter-Barcellona da record - sarà l’incasso più alto della storia di una squadra italiana : La super sfida di Champions League di domani sera tra Inter e Barcellona è già entrata nella storia del Calcio italiano ancora prima di essere giocata. Infatti, come comunicato dallo stesso club nerazzurro, l’incasso di 5,8 milioni di euro rappresenta un record, visto che si tratta del più alto della storia fatto registrare da una squadra italiana. Questa cifra storica è frutto di circa 74mila biglietti venduti per il big match di San Siro e ...

Matteo Salvini frecciatina ad Elisa Isoardi dopo la fine della storia : Matteo Salvini risponde in modo pungente ad Elisa Isoardi dopo la fine della storia d’amore A suon di post su Instagram la storia di Salvini e Isoardi si è conclusa, qualche ora fa la bella presentatrice con una foto su instagram spiegava a tutti la fine della storia d’amore con il leader della Lega. Salvini dal canto suo, visto la viralità della notizia, direttamente dall’Africa, dove si trova per lavoro; decide di scrivere ...

Fabbriche dell'apparire o luoghi della storia comune? : Si dimezzano le giornate settimanali del periodo clou , quello estivo, , in luogo della cadenza giornaliera che ha caratterizzato il cartellone degli spettacoli; inoltre, si restringe ...

Inter-Barcellona è record : incasso più alto della storia di un’italiana : CHAMPIONS LEAGUE- L’Inter, domani, nella partita contro il Barcellona, batterà il record di un’italiana per quanto riguarda gli incassi. Il dato è incredibile: 5,8 milioni di euro entreranno nelle casse della società grazie alla passione dei tifosi. Gli spettatori saranno intorno agli 80 mila. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU ...

La vera storia dell'uomo della 'ndrangheta che ha tenuto in ostaggio cinque persone : E per urlare al mondo la sua innocenza ha pensato bene di ricomparire vestendo i panni di un bandito sequestratore armato di coltello alle poste del piccolo paese del Reggiano. Una sentenza ingiusta, ...

Annullato il voto più sorvegliato della storia svizzera : Indirizzo e-mail La svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia