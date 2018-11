La Sicilia e le sue scellerate pianificazioni urbanistiche

huffingtonpost

(Di mercoledì 7 novembre 2018) Il sindaco Leoluca Orlando dichiara il lutto cittadino. Le bandiere stanno a mezz'asta al Palazzo dei Normanni di Palermo. Ieri alle 11 l'ultimo saluto nella cattedrale per le 9 vittime del fiume Milicia. Si piangono le vittime, si contano i danni. Nove vittime qui, altre tre nel trapanese e 300 milioni di danni: almeno 100 da spendere subito per ripristinare la viabilità che già di per sé inè fragilissima.Mentre non si fermano le polemiche. Perché la villetta abusiva di Casteldaccia doveva essere abbattuta nel 2011, ma il Comune non lo ha fatto per negligenza e per mancanza di fondi. Ora il tre volte sindaco del comuneno starà probabilmente in cima alla lista degli iscritti al registro degli indagati perché uomini, donne e bambini sono annegati nel fango a causa del maltempo eccezionale, ma sono stati anche vittime della ...