La sentenza sull' Ici a carico della Chiesa è inapplicabile

Leonardi - FdI - : 'Dopo la sentenza del Consiglio di Stato sulla caccia occorre intervenire per tutelare il lavoro agricolo' : ... che saranno pertanto ancor più terra di conquista dei cinghiali, liberi di scorazzare senza alcun ostacolo, con prevedibile aumento di danni a carico del mondo agricolo. 'Il Consiglio di Stato - ...

Cristiano Ronaldo si prende la Juventus sulle spalle - il portoghese è una 'sentenza' : Empoli bello e coraggioso ma non basta

MASSIMO BOSSETTI - DOMANI sentenza CASSAZIONE/ Omicidio Yara - la difesa : "Dubbi e anomalie sulla prova del Dna" : SENTENZA MASSIMO BOSSETTI, venerdì udienza CASSAZIONE. Ultime notizie Omicidio Yara Gambirasio, il muratore in un'intercettazione con la moglie Marita Comi: "Sono stanco"

La sentenza del Tar Lazio sulla tabella titoli del concorso 2018 : Il TAR Lazio è stato chiamato a pronunciarsi su un ricorso avente per oggetto il servizio scolastico svolto a tempo determinato per almeno 180 giorni. La tesi proposta dai ricorrenti è che sia discriminante considerare il periodo in maniera continuativa. Verrebbe a verificarsi un contrasto con il testo unico della scuola 297/94, la legge 124/99 e lo stesso decreto legislativo 59/17. Tra i docenti precari che stanno partecipando al concorso ...

Ripescaggi Serie B - ecco il comunicato a sorpresa sulla sentenza del Tar : La Lega B, in relazione al procedimento pendente nei confronti della società Virtus Entella, rende noto che la causa al Tar del Lazio è stata rinviata a un’udienza da stabilire. La società ligure infatti non ha impugnato i provvedimenti con i quali la Figc, il 28 settembre e la Lega B, lo scorso 6 ottobre, non avevano accolto l’istanza di riammissione in Serie B dopo la decisione del Collegio di Garanzia. Figc e Lega B avevano formalmente ...

Che cosa ci ha detto il sindaco di Macerata sulla sentenza Traini : Roma, 3 ott., askanews, - Il 3 febbraio scorso Luca Traini correva all'impazzata tra le vie di Macerata, sparando ai migranti, sei i feriti. Il giorno prima un nigeriano era stato arrestato per l'...

sentenza CONSULTA SUL JOBS ACT/ Il passo indietro sulla riforma dell'articolo 18 : Sotto il profilo giuridico la SENTENZA della Corte Costituzionale sul JOBS Act non è criticabile, ma sembra recuperare vecchi schemi del mercato del lavoro. FEDERICO ASSOGNA(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 06:06:00 GMT)SENTENZA CONSULTA SUL JOBS ACT/ Cosa cambia per licenziamenti e assunzioni, int. ad A. MarescaIL CASO/ Quale "dignità" per il lavoro degli sportivi dilettanti?, di C. Pozzoli

Ripescaggi Serie B - ecco le tre squadre ‘promosse’ : il campionato passa a 22 squadre - le indiscrezioni sulla sentenza [NOMI e DETTAGLI] : Ripescaggi Serie B – Sono ore caldissime per quanto riguarda il campionato di Serie B, il torneo è entrato già nella fase importante ma tutto potrebbe cambiare già nelle prossime ore. A tenere banco è infatti il cambio del format, la situazione si è trascinata già per le lunghe ma l’epilogo è ormai vicino, la sentenza definitiva è prevista per la giornata di lunedì. Cinque le squadre in attesa di conoscere il destino ...

sentenza Corte Ue sull'rc auto : addio alle polizze sospendibili? : Le polizze rc auto sospendibili potrebbero sparire nel giro di pochi mesi. Sarebbe questo l'effetto di maggior impatto per i consumatori dopo la recente Sentenza della Corte europea di giustizia . Lo ...

"sentenza fondamentale sulla nuova mafia : senza bombe e stragi - ma che si nutre di corruzione e aggredisce la Pa" : "Una sentenza di fondamentale importanza perché riguarda un nuovo tipo di mafia, diversa da quella tradizionale delle bombe e delle stragi, ma che condiziona ugualmente l'ambiente sociale con intimidazione e omertà, si nutre della corruzione e aggredisce i gangli della pubblica amministrazione, in particolare un pezzo del Comune di Roma". Così il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, Raffaele Cantone, ...

Fabrizio Cicchitto sulla sentenza della Lega : i pm regaleranno altri consensi a Matteo Salvini : Caro direttore, come lei sa, per molteplici ragioni non condivido le posizioni politiche di Matteo Salvini. Non condivido una permanente campagna elettorale fatta da chi è ministro degli Interni. Non ...