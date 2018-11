La Roma vince ancora | ottavi a un passo

Accadde oggi - 7 novembre 2010 : la Roma vince il derby contro la Lazio : Per la seconda volta nella sua storia, la Roma vince 5 derby di fila (ma in due stagioni). A Firenze, la Roma pareggia 2-2 con i padroni di casa grazie a un’altra doppietta di Totti, che si sblocca nello stadio dove non aveva mai segnato. Poi la Roma fa 13 punti nelle ultime partite di campionato ma dopo la sconfitta contro il Catania per 2-1, la Roma rimane fuori dalla Champions League. La stagione si chiude con un 3-1 in favore dei ...

La vita di San Vincenzo Romano in un musical : TORRE DEL GRECO. La vita di San Vincenzo Romano in un musical: soldi out per 'Don Vincenzo Romano. Lu prevete faticatore'. Grande attesa per il musical sul Santo, realizzato nell'ambito delle ...

Il Milan vince al 97' : Udinese ko 0-1 grazie al solito Romagnoli : Partita dura, ruvida e ricca di occasioni da rete quella tra l'Udinese di Velazquez e il Milan di Gennaro Gattuso con le due squadre che sostanzialmente si sono divise un tempo per parte: il primo ad appannaggio dei friulani, il secondo a favore dei rossoneri. Il risultato finale, forse, rispecchia l'andamento della gara con il Milan che vince ancora in pieno recupero, al 96', grazie ad un altro gol di Alessio Romagnoli che permette ai rossoneri ...

Novipiù - ultimo quarto fatale : Roma vince il big match : Partita dalle mille sfaccettature quella tra Virtus Roma e Novipiù Casale, con i rossoblu che conducono per 30' ma nell'ultimo periodo subiscono la rimonta dei padroni di casa e cedono il passo 74-66. ...

Nuoto - Coppa del Mondo Pechino 2018 : Mykhailo Romanchuk vince e convince nei 1500 sl - Sjoestroem battuta dalla Heemskerk nei 200 sl : La seconda giornata di gare della quinta tappa di Coppa del Mondo a Pechino (Cina) di Nuoto è andata in archivio. Le attenzioni per il programma agonistico non mancava e i protagonisti non hanno deluso. Partiamo dalla specialità più lunga, i 1500 stile libero maschili. Ebbene, nella prova in cui resistenza e gestione la fanno da padrone, l’ucraino Mykhailo Romanchuk non ha deluso le attese. Nella vasca corta cinese l’ucraino ha fatto ...

Nzonzi a Sky : 'Spero di vincere lo scudetto a Roma come Candela. De Rossi mi aiuta molto' : ... ero in panchina, ma ho visto la Coppa in mezzo alle due squadre che stavano facendo il loro ingresso in campo ", ricorda Steven Nzonzi nel corso di un'intervista esclusiva rilasciata a Sky Sport. Il ...

Nzonzi : 'Spero di imitare Candela e vincere lo scudetto a Roma' : ROMA - ' La serie A è un campionato di alto livello e tutte le partite sono difficili, come in Ligue 1 '. Parola del centrocampista francese della Roma Steven Nzonzi che ha rilasciato un'intervista a ...

Vincenzo Apicella morto a Roma : il vignettista aveva lavorato anche per Economist e Guardian : È morto il 31 ottobre in una clinica Romana Vincenzo Apicella, pittore, designer, vignettista e giornalista satirico dalla forte vena irriverente ed iconoclasta, militante comunista e antimperialista, collaboratore di riviste economiche e conservatrici. aveva 96 anni. Per oltre 50 anni ha vissuto a Londra pubblicando vignette su The Observer, The Guardian, Punch, The Economist, Private Eye e Harpers & Queen. Nato a Napoli il 26 giugno 1922, ...

Olsen : 'Roma - a Firenze dobbiamo vincere e basta' : ROMA - ' Mi aspetto una partita difficile, complicata, in trasferta contro una buona squadra. Per fortuna abbiamo quasi un'intera settimana per poterla preparare con calma e al meglio. L'obiettivo è ...

Batistuta : 'Roma - puoi vincere la Champions. CR7? Sceglierei Leo. E su Maradona...' : Dopo le tante battaglie in carriera, adesso preferisci concentrarsi su altro: "Anche se si tratta di uno sport che mi sa regalare ancora emozioni " ha raccontato " soprattutto quando c'è una finale ...

Fiorentina - Biraghi : “Vogliamo l’Europa a tutti i costi. Roma? Vogliamo vincere” : L’exploit di questa stagione sta facendo diventare Cristiano Biraghi un vero e proprio leader della Fiorentina. La squadra di Pioli, nella prossima giornata di campionato, se la vedrà con la Roma e si giocherà 3 punti importantissimi per il prosieguo della stagione. Reduce da un pareggio sul campo del Torino, la viola è pronta a […] L'articolo Fiorentina, Biraghi: “Vogliamo l’Europa a tutti i costi. Roma? Vogliamo ...

Ex Province soffocate dallo Stato A Roma risorse per 277 milioni : L'assessore regionale alle Autonomie locali Bernadette Grasso e il collega titolare dell'Economia Gaetano Armao tengono aperta su più fronti l'interlocuzione con i ministeri studiando una soluzione ...

Napoli-Roma - Albiol guarda avanti : 'Contro l'Empoli necessario vincere' : Agenzia Vista, Napoli, 29 ottobre 2018 'Contro l'Empoli necessario vincere'. Queste le parole di Raul Albiol, difensore del Napoli, al termine del match disputato dagli...

Roma - Olsen : “Qui sto bene - voglio far dimenticare Alisson e vincere lo scudetto!” : Robin Olsen, portiere della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni al quotidiano svedese Viasat. L’estremo difensore ha detto la sua sulla stagione in corso dei giallorossi. Olsen ha voluto ricordare Alisson, ex portiere della Roma, lanciando un forte messaggio ai Romani: “voglio provare a vincere lo scudetto e far dimenticare Alisson. Ma ormai non sento più […] L'articolo Roma, Olsen: “Qui sto bene, voglio far dimenticare ...