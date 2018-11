La Roma non sbaglia a Mosca | Cska ko 1-2 e ottavi ipotecati

Roma - Di Francesco : "Partite da chiudere prima. Non voglio che si scherzi troppo..." : Eusebio Di Francesco dopo l'importante vittoria in Russia sul Cska Mosca che avvicina i giallorossi agli ottavi è soddisfatto per metà: "Stiamo crescendo - spiega ai microfoni di Sky Sport -. Ma ...

Fabrizio Lucchesi : “La Roma ha la rosa per competere con le prime - ma in campionato non rende come in coppa” : Fabrizio Lucchesi è intervenuto nella trasmissione sportiva di Radio Cusano Campus “Sport Academy”, condotta da Massimiliano “Max” Cannalire e Ronald Giammò, ed ha espresso pareri interessanti sulle vicende della Fiorentina e della Roma, a pochi giorni dall’incontro del “Franchi”, su Sarri ed Empoli. Lucchesi, grande conoscitore del mondo dello sport, oltre che della sua gestione. Facciamo un discorso, oltre la singola sfida ...

Roma - il messaggio di Virginia Raggi ai suoi sostenitori : “Non è opportuno manifestare nel giorno della mia sentenza” : “Mi stanno arrivando tantissimi messaggi. So che molti di voi si sono dati appuntamento per una manifestazione a Roma il 9 novembre. Si tratta di un gesto pieno di affetto ma ritengo non sia opportuno. Grazie!”. Lo scrive la sindaca di Roma, Virginia Raggi, sulla sua pagina Facebook, in vista della manifestazione organizzata sempre via Facebook per venerdì 9 ottobre in Piazza del Campidoglio, alla vigilia della sentenza del processo ...

Consip - Tiziano Renzi ai pm di Roma : “Io - bersaglio facile. Non ho mai spinto per Carlo Russo” : “Posso pensare di essere un facile bersaglio per essere stato coinvolto in tante vicende, le più strane”. Parola di Tiziano Renzi nel corso dell’interrogatorio svolto in procura a Roma il 3 marzo del 2017. Il verbale dle padre dlel’ex premier è presente negli atti depositati dalla Procura dopo la chiusura dell’inchiesta Consip che vede tra gli indagati l’ex ministro dello Sport, Luca Lotti e il generale Tullio Del ...

Roma - Di Francesco avverte : “CSKA pericoloso - non mi interessano le parole di Sousa” : Eusebio Di Francesco ha parlato in conferenza stampa a poco più di 24 ore dalla sfida contro il CSKA Mosca in Champions League. Domani la Roma potrebbe giocare con Florenzi imposizione più avanzata: “Con Florenzi alto si potrebbe essere più aggressivi perché lui è un giocatore più di gamba. Si può fare tutto, Florenzi alto è un’opzione, l’ho già fatto ma non dobbiamo cambiare mentalità e pensare di poter controllare le ...

Roma - Di Francesco polemico : “a Firenze il rigore non c’era! Paulo Sousa? Ecco cosa dico” : Roma, Eusebio Di Francesco è parso un po’ nervoso nel corso della conferenza stampa odierna nella quale ha parlato della Champions ma non solo “Le immagini del rigore parlano chiaro. Abbiamo subito un rigore che non c’era e questo ha condizionato la squadra“. L’allenatore della Roma Eusebio Di Francesco torna con queste parole sul match pareggiato per 1-1 sabato scorso contro la Fiorentina, dove i viola sono ...

Roma - Dzeko : 'Se sono nervoso è perchè non mi piace perdere' : In conferenza stampa alla vigilia di Cska-Roma, insieme a Di Francesco, c'era Edin Dzeko che ha cosi risposto alle domande dei giornalisti Campionato e Champions 'E' difficile da spiegare perché in ...

Roma - Di Francesco : “Dobbiamo migliorare nel gioco. Di Paulo Sousa non mi interessa” : Alla vigilia di una sfida che per la Roma si rivelerà importantissima al fine della qualificazione agli ottavi di Champions League, Eusebio Di Francesco ha parlato in conferenza stampa. La Roma, reduce da due pareggi e una sconfitta in campionato, deve riprendersi in Champions come fatto nella gara dell’Olimpico contro il Cska: “Siamo arrivati un […] L'articolo Roma, Di Francesco: “Dobbiamo migliorare nel gioco. Di Paulo ...

Non Plus Ultra : l'installazione di Gonzalo Borondo sbarca a Roma : Si chiama Non Plus Ultra la nuova installazione dell'artista spagnolo Gonzalo Borondo, noto in tutto il mondo per le opere di arte pubblica in cui sono protagonisti i temi del sacro e della natura umana.Cinquantadue lastre di vetro di due metri e mezzo di altezza per ottanta centimetri di larghezza, con due immagini grafico-pittoriche stampate su ambo i lati: ecco l'installazione serigrafica percorribile che, da un lato, presenta una colonna e ...

Trump salva l'Italia nella guerra delle sanzioni tra Usa e Iran. Ma l'esenzione per Roma non sarà a costo zero : Alla fine, l'Italia c'è. È nel "G8" degli 8 Paesi che verranno esentati dalle sanzioni Usa a Teheran e che potranno temporaneamente continuare a importare petrolio dall'Iran. Gli altri Paesi sono Cina, India, Corea del Sud, Turchia, Grecia, Giappone e Taiwan. Ad annunciarlo sono il segretario di Stato Usa Mike Pompeo e il segretario al Tesoro Steve Mnuchin. La Grecia è l'unico altro Paese europeo momentaneamente esentato. ...

Raggi : Roma non dimentica orrori Shoah e rastrellamento ghetto : Roma – “Oggi ad Auschwitz e Birkenau insieme agli studenti delle scuole Romane e i testimoni Sami Modiano e Tatiana Bucci. Senza memoria non c’e’ futuro. Roma non dimentica il rastrellamento del ghetto e l’orrore della Shoah. #maipiu'”. E’ quanto fa sapere sulla sua pagina Facebook il sindaco di Roma, Virginia Raggi, in questi giorni in Polonia per il tradizionale ‘Viaggio della ...

Roma : le ossa ritrovate in Nunziatura non sarebbero moglie custode : Roma – Le ossa ritrovate nella Nunziatura Apostolica di via Po, a Roma, “non sono della moglie del custode” che ha alloggiato nell’edificio all’interno di Villa Giorgina. L’anticipazione e’ di ‘Chi l’ha visto?’: secondo fonti del programma di Raitre, infatti, la donna non e’ scomparsa. Nei giorni successivi al ritrovamento si era parlato di litigi all’interno della coppia ...

Sousa : 'La Roma? Non mi ha chiamato - ma...' : Così l'ex allenatore della Fiorentina , Paulo Sousa , ai microfoni di Sky Sport, sull'eventualità di allenare la Roma. 'Se ho ricevuto una telefonata dalla dirigenza giallorossa? No, mai. A me piace ...

Paulo Sousa : “Mi piacerebbe allenare la Roma - non l’ho mai nascosto” : Paulo Sousa, ex allenatore della Fiorentina, è tornato a parlare dopo aver visto la partita tra la squadra di Pioli e la Roma di Di Francesco. Il tecnico ha mostrato, ancora una volta, la sua voglia di tornare ad allenare ai microfoni di Sky Sport: “Difficoltà a trovare una panchina? Purtroppo dopo la Fiorentina le […] L'articolo Paulo Sousa: “Mi piacerebbe allenare la Roma, non l’ho mai nascosto” proviene da Serie ...