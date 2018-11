La ricarica elettrica come il wifi : ecco il wireless a distanza : ... uno degli acceleratori per startup più importanti al mondo, che ha investito anche in questo round accanto a DCVC. Matt Ocko, managing partner e co-fondatore di DCVC, ha affermato di essere stato ...

Auto : ENEA presenta ‘Flash Charge’ - ricarica superveloce per mobilità elettrica : ‘Fare il pieno’ ai mezzi elettrici del trasporto pubblico in pochi secondi, utilizzando il tempo della fermata dei viaggiatori, grazie a un innovativo sistema di ricarica superveloce. Si chiama ‘Flash Charge’ e viene presentata da domani a Key Energy presso lo stand dell’ENEA (Padiglione B6 stand 55). ‘Flash Charge’ si basa sull’utilizzo congiunto a bordo dei bus e alle fermate, di supercapacitori, dispositivi dalle eccezionali caratteristiche ...

Ready for e-tron : la ricarica facile dell’auto elettrica : Audi e-tron e Enel X Audi e-tron e Enel X Audi e-tron e Enel X Audi e-tron e Enel X Audi e-tron e Enel X Audi e-tron e Enel X Lo scorso settembre Audi ha scritto un capitolo fondamentale della sua storia, svelando a San Francisco il suo primo suv completamente elettrico. Si chiama e-tron ed è solo l’inizio dell’ambizioso progetto della casa dei quattro anelli che, entro il 2025, ha come obiettivo quello di ampliare la gamma con ben 12 modelli ...

Offensiva elettrica - Audi ed Enel X 'ricaricano' l auto " : Allo scatto da 0 a 100 km/h in 5,7 secondi si accompagnano plus unici al mondo quali le funzioni on demand e gli specchietti retrovisivi esterni virtuali: dotazioni che elevano la digitalizzazione di ...

ricaricare l'auto elettrica ad Alba si può ed è gratis fino alla fine dell'anno : Ad Alba, in provincia di Cuneo, nuovo servizio "smart" a favore della mobilità sostenibile e di chi ha scelto di spostarsi in auto senza inquinare, con conseguenti benefici per l'indotto del settore ...

Google Maps da oggi ti aiuta a trovare le colonnine di ricarica per la tua auto elettrica : Da oggi in Italia e nel resto del mondo è possibile usare Google Maps per cercare stazioni di ricarica per le auto elettriche. La novità è stata annunciata da Google tramite il blog dedicato a Maps ed è accessibile sia da smartphone sia da computer desktop. Quindi di fatto è sufficiente scaricare l’app gratuitamente via Google Play Store o Apple Store oppure aggiornarla. Google Maps diventa quindi un po’ più comodo per chi possiede ...

REGIONE SARDEGNA - Al via il bando regionale per 600 colonnine di ricarica per auto elettrica : ... dalla cui velocità dipendono miglioramenti importanti dal punto di vista non solo della salute ma anche dell'economia, perché crea moltiplicatori importanti in alta tecnologia. Per una SARDEGNA che ...