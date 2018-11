La prima foto di Franco Battiato su Facebook dopo la notizia della malattia

La prima piena al Delta del Po senza rompere gli argini - ma l’immagine dallo Spazio è comunque impressionante [FOTO] : E’ arrivata al Delta del Po senza rompere gli argini la prima piena del principale fiume d’Italia, regalando comunque spettacolari immagini satellitari (vedi quella che proponiamo a corredo dell’articolo), con un’impressionante coda di fango e detriti depositati nell’Adriatico. Nei prossimi giorni transiterà la seconda e più importante piena, che potrebbe avere più pesanti conseguenze con l’esondazione nelle ...

Franco Battiato riappare su Facebook : la prima foto dopo l'incidente domestico del novembre 2017 : ROMA - Un bicchiere di vino bianco, il piatto ancora vuoto in attesa del pranzo. Franco Battiato ricompare sui social, in una foto pubblicata su Facebook dal cantautore Luca Madonia, che condivide il ...

Jaguar svela la sua prima ed incredibile moto elettrica [FOTO] : La Vector svelata a EICMA 2018 si presenta corredata da abbigliamento aptico all’avanguardia e completa di casco HUD connesso InMotion Ventures, il fondo venture capital di Jaguar Land Rover, annuncia il suo investimento nella Arc, la casa produttrice che oggi ha presentato “Vector”, la prima motocicletta fully-electric equipaggiata con Interfaccia Uomo-Macchina (HMI). L’Arc Vector è la moto elettrica più evoluta mai ...

Raoul Bova e Rocio Munoz Morales tornano a casa dall’ospedale : la prima foto con la figlia Alma : Il 4 novembre scorso Raoul Bova e Rocio Munoz Morales sono diventati di nuovo genitori. Un altro fiocco rosa: è nata Alma, la sorellina di Luna, che è nata nel 2015. Ad annunciare il lieto evento, proprio mamma Rocio, che tramiti i social network ha pubblicato la foto di una mano della piccola e scritto “Bienvenida, mi Alma”. Poco dopo papà Raoul ha replicato il post, ma in italiano. Immediate le congratulazioni ai neo genitori da parte dei fan ...

prima italiana nella lista dei ricercatori innovatori under 35 : ha ideato il cerotto fotovoltaico 3D : C’è per la Prima volta un’italiana fra i 35 giovani innovatori under 35 che ogni anno, dal 1999, la rivista di tecnologia del Massachusetts Institute of Technology, Mit Technology Review, seleziona come i più promettenti in tutta Europa. Si chiama Francesca Santoro, lavora nel centro dell’Istituto Italiano di tecnologia a Napoli ed è stata premiata con il Mit Innovators under35 Europe per il progetto del cerotto fotovoltaico che rigenera ...

Giulia De Lellis e Irama - arriva la prima dedica di lui : spunta la foto del bacio : Giulia De Lellis e Irama, spunta la foto del bacio: sui social arriva la prima dedica del cantante Gli appassionati di gossip hanno tutti gli occhi puntati sulla coppia del momento, ovvero quella formata da Giulia De Lellis e Irama. Dopo le prime indiscrezioni trapelate ieri mattina, qualche ora dopo, con un video pubblicato su […] L'articolo Giulia De Lellis e Irama, arriva la prima dedica di lui: spunta la foto del bacio proviene da ...

Gwyneth Paltrow si è sposata. La prima foto delle nozze : Sorridente, felice e bellissima: Gwyneth Paltrow si è sposata con Brad Falchuck. Archiviato l’amore con Chris Martin, l’attrice ha deciso di giurare amore eterno al fidanzato conosciuto sul set della serie tv Glee. La cerimonia si è svolta lo scorso 29 settembre, ma le foto sono state solo oggi sul profilo Instagram della star di Hollywood e sul sito Goop. Il matrimonio è stato celebrato di fronte a settanta amici nella villa degli ...

Rocio Munoz Morales e Raoul Bova genitori bis : la prima foto della piccola Alma : Rocío Muñoz Morales e Raoul Bova sono diventati genitori bis. L’attrice infatti ha svelato su Instagram la nascita della sua secondogenita. L’annuncio è arrivato a sorpresa, dopo che lo scorso luglio Rocio aveva rivelato di essere nuovamente incinta. La Morales, reduce del successo di Un passo dal cielo e fresca conduttrice di Bailando con las estrellas (versione spagnola di Ballando con le Stelle), aveva mostrato il pancione sui ...

Gwyneth Paltrow condivide la prima (bellissima) foto delle nozze con Brad Falchuk

Sanremo : dopo le piogge della notte prima frana - muro di 3 metri crolla in via D'Annunzio - Foto - : Primi effetti delle piogge che questa notte hanno colpito la nostra provincia. Come era prevedibile si registrano le prime frane che, almeno per ora, sono tutte di lieve entità. La prima è da ...

Laura Barriales mamma : prima foto di Melania su Instagram : Laura Barriales è diventata mamma. La showgirl ha annunciato su Instagram la nascita di Melania, la sua primogenita. La piccola è venuta alla luce nella notte fra il 29 e il 30 ottobre e Laura Barriales ha voluto condividere la sua felicità con i follower di Instagram. “Por fin te tengo conmigo hija mía!” (“Finalmente ti ho con me, figlia mia”) ha scritto la modella spagnola, aggiungendo l’hashtag #ilsensodellavita e un cuore ...

OnePlus 6T - lo smartphone top Android punta sul rapporto qualità/prezzo. In Italia a 559 euro – Anteprima e galleria fotografica : OnePlus 6T è un nuovo smartphone Android presentato ieri a New York. L’azienda cinese che lo ha realizzato – OnePlus – è sul mercato dal 2013 e finora si è fatta apprezzare grazie a prodotti con specifiche tecniche di fascia alta (dunque a livello dei vari Galaxy S e iPhone) proposti a prezzi molto più contenuti rispetto ai concorrenti. Il nuovo modello non fa eccezione. Questo modello è il primo ad arrivare ufficialmente nei ...