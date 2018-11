La moglie dello smemorato di Lajatico | Questa storia sta distruggendo le nostre

ilgiornale

(Di mercoledì 7 novembre 2018) Vorrebbe far capire che si tratta di "una questione privata", una vicenda che, all'interno dell'equilibrio familiare, ha portato sofferenza e preoccupazione. Ascoltata da Oggi, si è espressa così ladi Salvatore Mannino, l'imprenditore difuggito a Edimburgo, che avrebbe inscenato un'amnesia totale per evadere dal suo quotidiano. E dalla presenza, probabilmente troppo ingombrante, della suocera."stala mia vita e quella dei miei figli. Vorrei far capire che si tratta di una questione che dovrà risolversi nel privato della nostra famiglia, non in piazza, la situazione, per noi, è diventata insostenibile", ha spiegato la donna al settimanale, che ha ricostruito la vicenda del padre di famiglia pisano.Per il legale della famiglia, Ivo Gronchi, difficilmente l'uomo sarà accolto come se nulla fosse dai parenti. "Non è il momento e, forse, non lo ...