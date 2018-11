La Mare Jonio adesso accusa | Tagliati fuori dai salvataggi

I salvataggi fantasma che non arrivano alla 'Mare Jonio' : VERSO LAMPEDUSA - Hanno messo la Mare Jonio sotto una campana di vetro. alla nave della piattaforma Mediterranea, che dal 5 novembre sta pattugliando le zone Search and Rescue maltese e libica, fino ...

I salvataggi fantasma che non arrivano alla "Mare Jonio" : Salvini e Toninelli annunciano sui social centinaia di soccorsi ad opera dei libici, ma alla nave della piattaforma Mediterranea non viene diramato nessun comunicato

Migranti - al via la seconda missione della Mare Jonio : i saluti al Porto di Palermo : "È salpata dal Porto di Palermo per la seconda missione di monitoraggio e denuncia nelle acque internazionali tra le coste italiane e la Libia. La nave italiana della piattaforma Mediterranea, all'àncora da alcuni giorni nel Porto siciliano per una sosta tecnica e di rifornimento, è in questi giorni l'unica nave in navigazione nel Mediterraneo centrale con l'essenziale funzione di testimonianza e pronta a intervenire, ...

Migranti - seconda missione della Mare Jonio. 'Testimoni - ma pronti a soccorrere chi è in difficoltà' : PALERMO - La Mare Jonio torna in Mare. Dopo alcuni giorni di sosta tecnica nel porto di Palermo, il rimorchiatore italiano del progetto 'Mediterranea Saving Humans' è salpato questa mattina intorno ...

Migranti - seconda missione della Mare Jonio. "Testimoni - ma pronti a soccorrere chi è in difficoltà" : La navigazione tra Italia, Libia e Malta. Partecipa anche il comandante Riccardo Gatti della ong spagnola Proactiva Open Arms e un team della tedesca Sea-Watch

Migranti - seconda missione della Mare Jonio : "Pronti a testimoniare quel che accade nel Mediterraneo" : La navigazione tra Italia, Libia e Malta. Gli organizzatori: "Qualora fosse necessario soccorreremo le imbarcazioni in difficoltà". Partecipa anche il comandante Riccardo Gatti della ong spagnola Proactiva Open Arms e un team della tedesca Sea-Watch

La Mare Jonio riattracca - ma è solo l'inizio. Bilancio di 12 giorni di navigazione : Dopo 12 giorni di navigazione nel Mediterraneo centrale la nave Mare Ionio dell'operazione Mediterranea è tornata a Palermo, dove tutto aveva avuto inizio lo scorso 3 ottobre. L'equipaggio è ora in Italia per una breve sosta tecnica al fine di consentire le operazioni di rifornimento e riassetto necessarie a ripartire per riprendere il prima possibile la sua missione di monitoraggio, racconto e denuncia. Ieri il capoluogo siciliano ...

Migranti : Nave 'Mare Jonio' domani in transito a Palermo : Palermo, 15 ott. (AdnKronos) - Dopo 12 giorni di navigazione nel Mediterraneo centrale, la Mare Jonio effettuerà una breve sosta tecnica, "al fine di consentire le operazioni di rifornimento e riassetto necessarie a ripartire, per riprendere prima possibile la sua missione di monitoraggio, racconto

Barcone in avaria al largo di Lampedusa - i preparativi per i soccorsi sulla 'Mare Jonio' : I preparativi a bordo della 'Mare Jonio', la nave del progetto umanitario 'Mediterranea', mentre fa rotta verso il Barcone in avaria con 70 migranti a bordo in acque maltesi ma non distante da ...

Barcone in avaria con 70 persone a Lampedusa. Mare Jonio chiama la Guardia Costiera - che rifiuta l'intervento : La nave, con un nostro giornalista a bordo, ha scoperto che Malta - che aveva in carico il coordinamento- non aveva mezzi da inviare sul posto. Ha chiamato la Guardia Costiera italiana per chiedere di intervenire

Gommone con 70 persone in avaria a Lampedusa. Mare Jonio chiama la Guardia Costiera - che rifiuta l'intervento : La nave, con un nostro giornalista a bordo, ha scoperto che Malta - che aveva in carico il coordinamento- non aveva mezzi da inviare sul posto. Ha chiamato la Guardia Costiera italiana per chiedere di intervenire

Ong - ‘Mare Jonio’ : “20-30 migranti recuperati in Mare sono stati riportati in Libia” : 'mare Jonio', la nave delle ong battente bandiera italiana è operativa. I volontari hanno segnalato l'ennesimo gommone in difficoltà carico di migranti: "Le persone che erano a bordo sono state tutte presumibilmente ricondotte forzatamente sulle coste libiche". Sull'imbarcazione è stata issata anche la bandiera di Palermo.Continua a leggere

Maltempo - Uragano nel Mar Jonio : violenta Mareggiata nel Ragusano - danni e allagamenti : Gli effetti dell’Uragano Mediterraneo presente nel Mar Jonio si sono sentiti anche nella provincia di Ragusa: ieri sera ha provocato danni e allagamenti lungo il litorale. Una violenta mareggiata ha colpito in particolare la frazione marina di Sampieri (Scicli) facendo saltare alcune basole del lungomare: segnalato il crollo di alcuni bastioni, mentre i due chalet del lido principale hanno registrato ingenti danni, e quindi sono stati ...

Maltempo - Uragano “Zorbas” sul mar Jonio : il Mare in tempesta “cancella” la spiaggia di Sampieri e si abbatte sul lungoMare [FOTO LIVE] : 1/20 ...