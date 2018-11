La mamma di Asia Argento sui social contro la figlia per Fabrizio Corona

Asia Argento - 'Fott**i tro**a' - parole grosse con la mamma dopo la foto del bacio con Corona : FUNWEEK.IT - Lo scoop delle ultimissime ore riguarda senza alcun dubbio Asia Argento e Fabrizio Corona, pizzicati in atteggiamenti teneri dai paparazzi del settimanale Chi a cui l'attrice ha...

Asia Argento - la mamma contro la storia con Corona : Lo scoop del settimanale Chi, che ha pubblicato le foto di Asia Argento abbracciata a Fabrizio Corona, ha fatto parlare molto sui social e sulle testate giornalistiche. Qualcuno vicino all'attrice, però, non sembra aver gradito la vicinanza tra Asia e l'ex re dei paparazzi: Daria Nicolodi, la mamma dell'Argento, su Twitter ha trascorso la serata del 6 novembre a parlare (male) della figlia che l'aveva tirata in ballo sulle pagine del ...

Asia Argento - la mamma le va contro per la storia con Corona : Lo scoop del settimanale Chi, che ha pubblicato le foto di Asia Argento abbracciata a Fabrizio Corona, ha fatto parlare molto sui social e sulle testate giornalistiche. Qualcuno vicino all'attrice, però, non sembra aver gradito la vicinanza tra Asia e l'ex re dei paparazzi: Daria Nicolodi, la mamma dell'Argento, su Twitter ha trascorso la serata del 6 novembre a parlare (male) della figlia che l'aveva tirata in ballo sulle pagine del ...

Loredana Bertè - esce “LiBertè”/ Dalla “carognata” di Renato Zero ad Asia Argento : “Sono la sua mamma rock!” : Loredana Bertè è senza ombra di dubbio, la prima rocker italiana. Il suo nuovo CD esce domani, venerdì 28 settembre e rappresenta un vero ritorno in grande stile.(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 11:47:00 GMT)

Caso Asia Argento - il padre Dario : “Weinstein ha lanciato questo ragazzo contro Asia”. E anche mamma Daria commenta su Twitter : “Weinstein si sta vendicando e quindi scatena tutte le sue possibilità, aveva questa notizia di questo ragazzo e pagandolo l’ha lanciato contro Asia“, Dario Argento scende in campo per difendere sua figlia e lo fa lanciando vere e proprie accuse contro il famosissimo produttore americano. Il regista, intervenendo a Un giorno da pecora su Radio 1, ha ribadito che per lui il giovane Jimmy Bennett sarebbe stato pagato per ...

Jimmy Bennett da Giletti : «Asia Argento mi ha violentato - la chiamavo mamma : è come Weinstein» : «Asia Argento mi ha violentato». Lo ha detto Jimmy Bennett, l'attore e musicista che aveva accusato la Argento di averlo molestato sessualmente quando era minorenne, ospite in...

Jimmy Bennett : “Asia Argento? La chiamavo ‘mamma’. Fu lei a propormi di vederci nel 2013” : Prima parte dell’intervista di Massimo Giletti a Jimmy Bennett, l’attore e musicista rock californiano che ha accusato Asia Argento di averlo molestato sessualmente quando era minorenne. Ospite in esclusiva mondiale di Non è l’arena (La7), il ventunenne racconta la storia del suo rapporto con l’attrice. “La chiamavo ‘mamma’ e lei mi chiamava ‘figlio’” – afferma – “Sul ...

Jimmy Bennett a Non è l'Arena : "Asia Argento mi ha violentato - la chiamavo mamma" : Jimmy Bennett interviene a Non è l'Arena. È la prima volta che l'accusatore di Asia Argento, presunta responsabile della violenza sessuale nei confronti dell'attore americano (all'epoca dei fatti poco più che diciassettenne), lascia gli Stati Uniti per volare in Europa e parlare del caso che lo ha reso tristemente celebre.Bennett e il suo legale hanno scelto Giletti per la diffusione della loro posizione dopo averne comprovato ...

Jimmy Bennett : "Io la chiamavo mamma... E Asia Argento mi ha volentato" : "Asia Argento mi ha violentato, è stato un rapporto completo". Jimmy Bennett non gira troppo alle parole. Ospite in esclusiva mondiale di Non è l'Arena, condotto da Massimo Giletti su La7, accusa apertamente l'attrice di aver abusato di lui. "C'è una perfetta corrispondenza tra lo schema Asia e lo schema Weinstein. Anche Asia ha abusato del proprio potere", spiega l'attore californiano ripercorrendo l'incontro di cinque anni fa al Ritz Carlton a ...