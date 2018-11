La madre di Asia Argento su Twitter | Mia figlia mi scrive fai schifo | fottiti

La madre di Argento : "Io cattiva? Nel 2007 - mi affidarono mia nipote. Asia e Morgan dichiarati inadatti" : Continuano le tensioni tra Asia Argento e sua madre Daria Nicolodi, a seguito delle rivelazioni sulla nascente relazione sentimentale che lega l'attrice a Fabrizio Corona. La Nicolodi, tramite Twitter, aveva fatto presente di non apprezzare la relazione di sua figlia con l'ex re dei paparazzi, e l'Argento aveva risposto aggressivamente:Ora la madre rincara la dose, ricordando un episodio famigliare assai delicato riguardante Anna Lou, figlia ...

Asia Argento e Fabrizio Corona - la madre di lei li definisce “Due signori di mezza età con felpa e cappuccio che si baciano”. La figlia : “Fottiti troia” : “Anche mia madre mi ha detto: non fidarti di lui. Però che cosa devo fare?”, ha dichiarato Asia Argento in un’intervista al settimanale Chi commentando la relazione con Fabrizio Corona. Il giornale diretto da signorini ha pubblicato le foto di un bacio e la conferma dei protagonisti, una relazione destinata a far discutere anche in famiglia. “Non parlare più di me. Se voglio, so farlo da sola. Non osare attribuirmi cose che non ...

Asia Argento - parla la madre : “Non accetto che stia con Corona” : Fabrizio Corona e Asia Argento: la mamma di lei è contraria La storia d’amore tra Fabrizio Corona e Asia Argento non è stata accettata dalla madre della regista, la quale nelle ultime ore ha tuonato su Twitter prima contro l’ex re dei paparazzi e poi contro la figlia. Il primo tweet al veleno riportato da Daria Nicolodi è stato scritto sopra l’immagine che ritraeva la copertina del numero di oggi di Chi in cui Asia baciava ...

Corona e Asia Argento fidanzati - lei : “Mia madre mi ha detto di non fidarmi” : Fabrizio Corona e Asia Argento stanno insieme: la foto del bacio e il racconto di come si sono conosciuti In esclusiva a Chi Asia Argento, nel numero che uscirà in edicola domani 7 novembre, ha dichiarato di stare insieme a Fabrizio Corona. Insieme all’intervista sono state pubblicate anche una serie di foto dove, nello specifico, […] L'articolo Corona e Asia Argento fidanzati, lei: “Mia madre mi ha detto di non fidarmi” ...

Asia Argento : "Ho trovato l'affetto in Fabrizio Corona. Anche mia madre ha detto 'non fidarti di lui' - ma che male c'è?" : "Ho vissuto gli ultimi mesi come un'eremita immersa nel dolore e se oggi ho trovato l'affetto in una persona che si chiama Fabrizio Corona, lasciatemi sognare in pace. Se dovesse tradire la mia fiducia? L'ho messo in conto, ma perde lui", parola di Asia Argento.Ebbene sì: due dei protagonisti delle cronache più pepate degli ultimi mesi sarebbero usciti allo scoperto, dichiarando una vicinanza che fa sognare gli appassionati di ...

Anna Lou Castoldi/ Foto - La madre Asia Argento : "devo essere forte per i miei figli" : Anna Lou Castoldi, 17 anni, è la figlia di Asia Argento e Morgan. La ragazza si è fatta "notare" dopo aver imbrattato un pullman dell'ATAC con tanto di Foto sui social.(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 23:15:00 GMT)

Jimmy Bennett va in tv - i social stanno con Argento. La madre di Asia 'Lo Stato italiano trattenga metà del compenso' : Per la prima volta in tv da quando è scoppiata la bufera quest'estate, il ventiduenne ex attore ora musicista Jimmy Bennett , conferma la sua versione a L'Arena di Massimo Giletti: ' Asia Argento mi ...