La lunga sfida Insigne-Buffon | dal rigore parato alla vendetta

Simona Ventura : “Temptation Island è la mia sfida più grande”. La conduttrice si racconta in una lunga Intervista : Martedì 18 settembre è stato fissato l’inizio di Temptation Island Vip: il reality dei sentimenti e delle tentazioni che vedrà per la prima volta al comando Simona Ventura. Simona Ventura: “Temptation è la mia sfida più grande !” La conduttrice si è raccontata in una lunga Intervista al settimanale Chi, e affidandosi alla penna di Gabriele Parpiglia ha sviscerato quelle che sono le sue emozioni, le sue paure, le sue fragilità, ma anche la sua ...