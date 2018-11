La Lega di Matteo Salvini punta ad un Governo con il centrodestra | elezioni a marzo

Elisa Isoardi e Matteo Salvini - il poeta Gio Evan tirato in ballo : 'Non voterò mai Lega - ma con lei...' : Chi sostiene me e non la politica di Salvini mi dice 'poveretto, ti usano', mentre gli haters dicono 'giusto con una poesia di Gio Evan' poteva finire una relazione così...'.

Per il 42% degli italiani Matteo Salvini è il vero leader del governo M5S-Lega : Il sondaggio realizzato da Ixè per Huffpost rileva che, secondo gli italiani, il governo Conte sta prendendo sempre di più una piega leghista. E lo dicono senza avere dubbi, indicando, il 42% degli intervistati, Salvini come voce conducente dell'esecutivo, mentre solo il 12% riconosce al Movimento 5 Stelle il potere di orientare il governo. La classifica è la stessa anche in quanto a fiducia: il leader della Lega ha quella del 48% dei cittadini, ...

Vittorio Feltri : Matteo Salvini l'unico dopo Benito Mussolini e Alcide De Gasperi - perché la Lega vola : Il Corriere della Sera di ieri ha pubblicato in prima pagina il seguente titolo: 'La Lega vola oltre il 34 per cento'. Mentre il Movimento 5 stelle perde un punto al mese ed è stato sorpassato dai ...

Nando Pagnoncelli - sondaggio epocale : la Lega 'vede' il 40% - Matteo Salvini divora i voti del M5s : Non si ferma più, Matteo Salvini. Il sondaggio di Nando Pagnoncelli per il Corriere della Sera fotografa l'escalation incontenibile della Lega , che vola al 34,7% , con il M5s ancora più staccato , al ...

Lega - il trionfo di Susanna Ceccardi e Matteo Salvini : a Pontedera si prendono la sede storica del Pd : Sbianchettati tutti i simboli del Pd, ka sede del partito democratico a Pontedera , Pisa, diventa della Lega che ha dato il via ai lavori di ristrutturazione. Susanna Ceccardi, sindaca leghista di ...

Matteo Salvini apre ad un governo monocolore della Lega : Matteo Salvini punta ad un governo monocolore leghista senza i grillini. “Se governassi da solo potrei fare tante cose più

Lega - l'ex segretaria di Umberto Bossi infanga Matteo Salvini sui fondi del Carroccio : 'È vero che quando Matteo Salvini diventò segretario federale i n cassa c' era poco o nulla . Ma mentre i conti venivano svuotati in maniera sistematica e sospetta, era il numero due del partito. Io ...

Lega e M5s - il retroscena malizioso : il patto segreto tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio su Tav e Pedemontana : Ci sarebbe un accordo politico tra Lega e Movimento 5 stelle anche sui cantieri. Nella lista delle grandi opere ci sono Tav, Tap, Terzo Valico e Pedemontana . Sull'alta velocità tra Torino e Lione ...

Gioia del Colle - scritte contro Matteo Salvini davanti alla sede della Lega : I parlamentari del Carroccio: "In provincia di Bari gli atti vandalici e intimidatori ai danni delle nostre sedi ormai non si contano più, così come le minacce apparse sui muri del capoluogo"

Caro Matteo - non potevi rottamarmi. Io sono la Lega : In politica, lo sai, si può fare tutto: anche prendere un partito anti-italiano e mutarlo in nazionalista. Figurati se non è possibile il restyling di un profilo come il mio. Se fossi sparito nel ...

Matteo Salvini - la nuova Lega : sovranista per statuto - addio ad Alberto da Giussano : La Lega dice definitamente addio a Umberto Bossi , salutando per sempre e per statuto la vecchia Lega Nord per l'Indipendenza della Padania, sostituita dalla nuova Lega per Salvini premier. A volere ...

Virginia Raggi risponde a Matteo Salvini : "La Lega non conosce Roma" : Virginia Raggi risponde a Matteo Salvini: "La Lega Nord forse non conosce Roma. Non c'è solo San Lorenzo come quartiere difficile. Abbiamo zone più periferiche come San Basilio, Tor Bella Monaca, Corviale, Centocelle in cui è necessario che l'azione dello Stato sia più incisiva. Servono più forze dell'ordine, accompagnerò il ministro Salvini a conoscere Roma in modo che si possa passare finalmente dalle ...

La Lega di Matteo Salvini si prende Trento e il Nord Est : La Lega di Matteo Salvini scrive una pagina di storia e conquista il governo del Trentino. Il sottosegretario alla Salute

Bolzano - botto della Lega di Matteo Salvini. Tiene l'Svp - crollo M5s : Matteo Salvini sbanca anche in Trentino Alto adige, dove si registra un ottimo risultato per la Lega alle elezioni di domenica 21 ottobre. Si andava al voto per le province autonome di Trento e ...