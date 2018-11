La Juventus fa harakiri contro lo United | i bianconeri perdono 1-2 in casa

ilgiornale

: Incredibile harakiri della Juventus - Fantacalciology : Incredibile harakiri della Juventus -

(Di mercoledì 7 novembre 2018) Il Manchesterparte con il piglio giusto nel primo tempo ma la prima conclusione in porta è di Bentancur che calcia dal limite dell'area: la palla viene deviata in angolo. Isalgono di tono e tra il 16' e il 18' prova due conclusioni, senza pretese, con CR7 e Pjanic. Ladiventa padrona del campo e al 24' i tiri di Dybala e Pjanic vengono respinti con Chiellini che poi commette fallo su Sanchez. I Red Devils si guadagnano un ottimo calcio di punizione dal limite ma Young non ne approfitta. Al 33' Cuadrado va al tiro cross trovando la smanacciata di De Gea. Lacontinua a costruire e al 35' colpisce un clamoroso palo con Khedira su assist di CR7. Sul finire del primo tempo Pogba prima impegna Szczesny con un tiro da fuori e CR7 prova un tiro deviato in angolo.Nella ripresa, al 49' Martial fa venire i brividi a Szczesny con un tiro che termina fuori di ...