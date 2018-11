La Juventus domina ma perde nel finale | lo United si impone 2-1

ilgiornale

: Una #Juventus che domina la partita, sbaglia almeno tre gol facili, e si fa beffare da un #Manchester che trova una… - GianniSolaroli : Una #Juventus che domina la partita, sbaglia almeno tre gol facili, e si fa beffare da un #Manchester che trova una… - ACCA501 : Tra la #Juventus che domina la partita e perde, e la #Roma che stenta e vince, voi chi ve pijate, radiolari rifarditi? #CSKARoma - franckiar : RT @flavio_pagano: La Juve domina ma perde: nessun arbitro italiano l'avrebbe mai permesso. #JuveManchesterUnited #JuveMUFC #ChampionsLeagu… -

(Di mercoledì 7 novembre 2018) Ladi Allegri spreca malamente il match point per staccare il pass agli ottavi didi Champions League e lo fando la sua prima partita in stagione e dopo averto per 85 minuti. I bianconeri hanno perso malamente per 2-1 facendosi rimontare dai Red Devils di José Mourinho. Al best gol di Cristiano Ronaldo, al primo in Champions con la maglia bianconera, hanno risposto Mata, al minuto 86' su punizione, e con l'autorete di Alex Sandro al novantesimo in mischia. Questa sconfitta non copromette la qualificazione agli ottavi didato che laresta prima a quota 9 punti con due punti di vantaggio proprio sullo. Terzo il Valencia a quota 5 punti che nel pomeriggio ha avuto la meglio sugli svizzeri dello Young Boys fermo a quota uno.Il Manchesterparte con il piglio giusto nel primo tempo ma la prima conclusione in porta è di Bentancur che ...