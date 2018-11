“La giustizia non può rinunciare alla prescrizione” | dice Cantone

Omicidio Gessica Lattuca - l’esame del DNA scagiona il compagno : “La giustizia mi ha dato ragione” : Non è di Gessica Lattuca il sangue trovato nel bagno del compagno, Filippo Russotto, a Favara (Agrigento). Le tracce ematiche trovate nella casa di via fratelli Gracchi, appartengono comunque a una persona biologicamente prossima alla donna: suo fratello Enzo Lattuca. Suo, come detto fin da principio da Russotto, è il sangue rilevato dai Ris di Messina. "La giustizia mi ha dato ragione" commenta l'ex di Gessica, ma resta l'unico ...

Berlusconi contro M5s : “La loro idea di giustizia mi fa paura : amano in modo appassionato manette e processi infiniti” : Alla convention di Forza Italia, a Milano, Silvio Berlusconi ha attaccato il Movimento 5 stelle: “La loro idea di giustizia mi fa paura” ha detto. “amano in maniera appassionata le manette e i processi infiniti. Noi dobbiamo dare all’Italia un altro tipo di giustizia”. L'articolo Berlusconi contro M5s: “La loro idea di giustizia mi fa paura: amano in modo appassionato manette e processi infiniti” ...

Serie B : per Malagò “La giustizia sportiva è troppo lenta” : “La giustizia sportiva che ovviamente deve essere equa e responsabile, giudiziosa e laica, ha una prerogativa che è assolutamente indispensabile ed è la velocità. In questo caso la velocità non c’è stata e ha creato problemi che sono sotto gli occhi di tutti”. Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò – a Rimini per l’inaugurazione della Casa del Volley – sul caos legato alle richieste di ripescaggio ...