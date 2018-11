La Corte di giustizia Ue | l' Italia recuperi l' Ici non versata dalla Chiesa

La Corte di Giustizia Ue : l'Italia deve recuperare l'Ici non pagata dalla Chiesa : Lo Stato italiano deve recuperare l'Ici non pagata dalla Chiesa. Lo hanno stabilito i giudici della Corte di Giustizia dell'Unione europea, annullando la decisione della Commissione del 2012 e la ...

"L'Italia recuperi l'Ici non versata dalla Chiesa". Lo ha stabilito la Corte di Giustizia Ue : Lo Stato italiano deve recuperare l'Ici non pagata dalla Chiesa: è quanto hanno stabilito i giudici della Corte di Giustizia dell'Unione europea, annullando la decisione della Commissione del 2012 e la sentenza del Tribunale Ue del 2016 che avevano sancito "l'impossibilità di recupero dell'aiuto a causa di difficoltà organizzative" nei confronti degli enti non commerciali, come scuole, cliniche e alberghi. I giudici hanno ...

Polonia - Corte di giustizia Ue chiede stop a riforma della giustizia : Con particolare velocità, la Corte europea di giustizia in Lussemburgo ha deciso di chiedere la sospensione immediata della controversa riforma della Corte suprema in Polonia. Tra le altre cose, il ...

Corte giustizia europea - Italia libera di imporre maggiori restrizioni su import bioliquidi : La Corte di Giustizia europea dà ragione all'Italia sulle maggiori restrizioni imposte agli intermediari che importano bioliquidi , affermando che "è conforme" al diritto dell'Unione e rendendo di ...

La Corte Internazionale di Giustizia si è rifiutata di obbligare il Cile a trattare con la Bolivia per un accesso all’oceano : La Corte Internazionale di Giustizia si è rifiutata di obbligare il Cile a trattare con la Bolivia per un accesso all’oceano, come la Bolivia chiedeva in base a precedenti accordi tra i due paesi. La Bolivia ha perso il suo The post La Corte Internazionale di Giustizia si è rifiutata di obbligare il Cile a trattare con la Bolivia per un accesso all’oceano appeared first on Il Post.

Kavanaugh - commissione giustizia approva la nomina alla Corte Suprema - : Il giudice indicato da Trump ha superato il primo scoglio. Dopo le accuse di violenze, deve ancora ottenere il via libera del Senato

Polonia - la Commissione Ue la deferirà alla Corte di Giustizia europea : “Violano l’indipendenza dei magistrati” : La Commissione europea deferirà la Polonia alla Corte di Giustizia europea a causa della nuova legge sul pensionamento dei giudici della Corte Suprema. La nuova normativa, spiegano dall’esecutivo di Bruxelles, è “incompatibile con il diritto dell’Unione a causa delle violazioni del principio d’indipendenza giudiziaria“. La legge prevede l’abbassamento dell’età pensionabile dei giudici da 70 a 65 anni: un cambiamento ...