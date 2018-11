La Chiesa dovrà pagare l’ICI arretrata?

Ici - perché anche la Chiesa dovrà pagarla - con gli arretrati - : La Corte di Giustizia Ue ha stabilito l'obbligo per gli enti religiosi di versare la vecchia imposta sui fabbricati. In ballo almeno 4 miliardi di euro

La Chiesa deve pagare l’Ici. Lo stato italiano dovrà recuperare gli importi non versati : (Foto: pixabay.com / pcdazero) La Corte di giustizia Ue, ribaltando due sentenze precedenti emesse dalla Commissione europea e del Tribunale dell’Unione europea, ha stabilito che lo stato italiano deve riscuotere l’Imposta comunale sugli immobili (Ici) che la Chiesa non ha pagato tra il 2006 e il 2011. L’esenzione L’Ici era stata introdotta nel 1992 dal governo Amato e prevedeva esenzioni per gli immobili della Chiesa usati non a fini ...

L’Italia dovrà riscuotere l’Ici non pagati dalla Chiesa - sono circa 4-5 miliardi : L’Italia dovrà riscuotere l’Ici non pagati dalla Chiesa, sono circa 4-5 miliardi La Corte di giustizia dell’Unione Europea ha stabilito che lo Stato italiano debba riscuotere l’imposta comunale sugli immobili (Ici) non versata dalla Chiesa tra il 2006 e il 2011, quando grazie a una deroga decisa dal governo Berlusconi fu in vigore un’esenzione tout court per tutti gli immobili di proprietà della Chiesa, poi giudicata irregolare. La decisione ...