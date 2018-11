La chiarezza del discorso influenza la memoria Lo dicono gli scienziati

Maltempo - 9 morti a Casteldaccia : il geologo fa chiarezza sulle due principali cause della tragedia : “Ci sono tante concause” all’origine della tragedia a Casteldaccia “ma due hanno maggiore peso: la vicinanza del fabbricato al letto del fiume e la cattiva manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrografica. Oggi c’era una miriade di rifiuti di vario tipo e genere, dal manichino alla bombola di gas alla folta vegetazione che impedisce il deflusso dell’acqua”. A dirlo, dopo un sopralluogo nella ...

Aggressioni agli operatori del 118 'chiarezza su pressioni di camorra' : NAPOLI - Un appello alla magistratura per fare chiarezza sul giro di mazzette e presunte pressioni sul servizio del 118 a Napoli. Il Consigliere Regionale dei Verdi Francesco Borrelli chiede ai ...

Asia : Malesia e Indonesia chiedono chiarezza sull'omicidio del giornalista Khashoggi : "Questo , fatto, ha attirato l'attenzione del mondo, sfortunatamente", ha detto Trump ai giornalisti del "New York Times" in una breve intervista... Khashoggi è scomparso dopo essere entrato nel ...

Milan - l’ad del Flamengo fa chiarezza sul futuro di Paquetà : “inserimento del Real? Ecco tutta la verità” : Il dirigente del club brasiliano ha fatto sapere che non ci sono possibilità che Paquetà non vada a Milano Il Milan avrà Paquetà a gennaio, non ci sono infatti possibilità che il brasiliano non vesta la maglia rossonera tra qualche mese. A confermarlo è l’ad del Flamengo, intervenuto ai microfoni di ‘Coluna do Flamengo’ per fare chiarezza sulla situazione, escludendo categoricamente un inserimento del Real Madrid. DOUGLAS ...

"Collasso dell'Etna e rischio tsunami". La notizia preoccupa la popolazione - vediamo di fare chiarezza. : Nel corso degli ultimi giorni stiamo leggendo da varie fonti la notizia del previsto cedimento di un fianco dell'Etna, che starebbe scivolando pericolosamente verso il mare. Una notizia che nelle...

Terremoto Catania - può essere collegato a una ripresa dell’attività eruttiva dell’Etna? Gli esperti fanno chiarezza : “A grandi linee, la Sicilia è ubicata in corrispondenza dello scontro tra la placca africana e quella euroasiatica, ciò spiega l’elevata sismicità dell’area che in passato è stata causa di terremoti distruttivi: nel 1693 (54mila vittime), nel 1908, nel 1968 e nel dicembre 1990”. Lo afferma in un comunicato Fabio Tortorici, presidente della Fondazione centro studi Cng in merito alla forte scossa di Terremoto di magnitudo 4.6 che si è registrata ...

Lavori del terzo megalotto della SS 106 : Ferro e Bruno Bossio chiedono chiarezza : Fare politica significa assumersi le responsabilità delle scelte, ed oggi è in gioco la realizzazione di un'opera conclude la Ferro che può porre fine a quella dolorosa mattanza che ha lasciato ...

Olimpiadi 2026 – Giorgetti fa chiarezza : ecco la posizione del governo in merito alla candidatura italiana : Giancarlo Giorgetti analizza la posizione del governo italiano in merito alla candidatura per le Olimpiadi 2026 ”Vediamo con favore la realizzazione del Giochi olimpici 2026 ma a questo punto, posto che le candidature sono divisive, non c’è stata una candidatura italiana ma una pluralità, ciascuno dovrà dimostrare di essere in grado autonomamente di farvi fronte. E a questo punto il sostegno del governo chiaramente ...

U&D - Nicola Panico fa chiarezza sulla storia dell'armadio di Sara : 'Non dovete giudicare' : Si continua a parlare di Sara Affi Fella, l'ex tronista di Uomini e donne, che in queste ore ha dato scandalo sui social con la confessione della sua relazione clandestina con Nicola Panico ai tempi del trono. I due si erano 'lasciati' al termine di Temptation Island, ma in realtà continuavano a frequentarsi in segreto. Di fatto, quindi, la Affi Fella ha preso in giro la redazione e il pubblico, tenendo nascosta questa situazione che l'ha ...

Olimpiadi 2026 - che confusione : Sala auspica l’intervento del Governo - la Appennino chiede chiarezza - il punto : Olimpiadi Invernali del 2026, le discussioni non cessano, la candidatura di Milano-Cortina continua a prendere piede, con Torino sullo sfondo “Se finalmente partiamo, possiamo vincere“. Ne è convinto il presidente del Coni, Giovanni Malagò a proposito della candidatura alle Olimpiadi Invernali del 2026, parlando a ”Circo Massimo” su Radio Capital. “Oggi siamo a Bologna per una Giunta esecutiva, poi andremo a ...

Benatia furioso con la stampa - l’accusa è di quelle pesanti : il difensore della Juventus costretto a fare chiarezza : Mehdi Benatia costretto a rinunciare all’impegno con la propria nazionale, la stampa marocchina lo attacca: il difensore della Juventus costretto a fare chiarezza in merito alle proprie condizioni di salute Mehdi Benatia, professione difensore. Quello che gli riesce meglio nella vita è difendere e difendersi, tanto dagli attaccanti quanto dalla… stampa. Questa volta il centrale della Juventus è dovuto intervenire per fare chiarezza in ...