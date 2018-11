 La  bio-innovazione all’ALOA Day

romadailynews

: Buon lavoro a Luca Attias, nella speranza possa continuare l'opera iniziata con il Team Digitale da @diegopia, davv… - fabiochiusi : Buon lavoro a Luca Attias, nella speranza possa continuare l'opera iniziata con il Team Digitale da @diegopia, davv… - marcolcars : RT @carrarofabio69: Gira da stamane la foto di due uomini che si baciano con il “gentile” commento di una signora che parla di “schifo”’e n… - Luca_Mussati : @SarahConnor_18 @faffa42 @zarlino @sam990i @La__giornalista @marcogirgi Amica Connor, leggilo anche Chomsky oltre a… -

(Di giovedì 8 novembre 2018) LaDay venerdì 9 novembre – Una giornata di training professionale e happening tra architettura e design. Venerdì 9 novembre alla Casa dell’Architettura (Acquario Romano, piazza Manfredo Fanti 47) a Roma sarà di scena l’Aloa Day 2018, l’evento annuale promosso dall’Associazione Ludica Ordine Architetti di Roma e patrocinato dall’Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma e provincia. La giornata inizia alle 16.30 con un seminario formativo sul tema dell’e della tecnologia in architettura. Frediano Fuscà, Product Technical Manager del gruppo ICA, presenterà una svolta bio nel settore della chimica industriale, un prodotto che punta alla sostenibilità ambientale, anche nel suo ciclo di produzione e che permette un taglio drastico di emissioni di anidride carbonica. Si tratta di una vernice per interni la quale, utilizzata per una superficie di 100 ...