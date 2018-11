Kassai inventa un rigore assurdo per il Manchester City

ilnapolista

(Di mercoledì 7 novembre 2018) Ne ha combinata un’altra L’arbitrone ha combinata un’altra. Clamorosa. Macroscopica. L’arbitro di Napoli-Liverpool, ma soprattutto l’arbitro che due anni fa scippò la permanenza in Champions al Bayern Monaco di Carlo Ancelotti: al ritorno dei quarti di finale convalidò due gol del Real Madrid segnati da Cristiano Ronaldo in evidente fuorigioco ed espulse ingiustamente Vidal. E infatti poche settimane fa, in occasione di Napoli-Liverpool, Ancelotti non fu contento della scelta di. Arbitraggio che poi si, per fortuna, rivelò perfetto. Il tuffo circense di Sterling Non si può dire lo stesso per stasera.ha assegnato unda oggi le comiche al. Ilche ha portato la squadra di Guardiola sul 2-0. Sterling si è tuffato come in una gag comica, da circo. Ha puntato il piede sul terreno di gioco e si è tuffato. Un ...