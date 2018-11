Karate | Mondiali 2018 | Luigi Busà ATOMICO! Spazza via tutti | é in finale per l’oro!

LIVE Karate - Mondiali 2018 in DIRETTA : l’Italia cala gli assi Sara Cardin e Luigi Busà : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare dei Mondiali 2018 di Karate. Altra giornata densa di incontri a Madrid, visto che oggi si completerà il quadro delle gare individuali con le eliminatorie e i ripescaggi delle restanti sei categorie di peso del kumite: -75 kg, -67 kg e -60 kg maschili e -61 kg, -55 kg e -50 kg femminili. Sarà una giornata molto importante per l’Italia visto che sul tatami spagnolo ...

Karate - Mondiali 2018 : Viviana Bottaro e Mattia Busato si giocano il bronzo - kumite senza medaglie : Avvio in chiaroscuro per l’Italia ai Mondiali 2018 di Karate a Madrid (Spagna). Le buone notizie, anche in ottica Tokyo 2020 (in questa rassegna iridata si assegnano punti pesantissimi per il ranking olimpico), sono arrivate dal kata individuale, mentre nel kumite gli azzurri sono rimasti fuori dalla lotta per le medaglie. Viviana Bottaro si giocherà il bronzo nel kata. L’azzurra si è resa artefice di un cammino entusiasmante fino ...

Karate - Mondiali 2018 : Marino - Ferracuti e Martina eliminati prima delle semifinali - fuori dai ripescaggi : Pomeriggio avaro di soddisfazioni per l’Italia ai Mondiali 2018 di Karate che si stanno disputando a Madrid (Spagna). I tre azzurri impegnati nelle varie categorie del kumite hanno dovuto dire addio al sogno di conquistare una medaglia nella rassegna iridata di questo sport che farà il proprio debutto alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Simone Marino (+84 kg) è andato davvero vicino alla possibilità di disputare la semifinale: dopo aver battuto ...

LIVE Karate - Mondiali 2018 in DIRETTA : Busato e Bottaro in finale per il bronzo - out gli azzurri del kumite : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare dei Mondiali 2018 di Karate. Sul tatami di Madrid questa rassegna iridata dei record si aprirà con le eliminatorie e i ripescaggi del kata, in cui troveremo in gara Mattia Busato e Viviana Bottaro, che cercherà di accedere alla zona medaglia per ripetere il bronzo del 2016. A seguire si combatterà nel kumite, con l’Italia che punterà su Silvia Semeraro, pronta al grande acuto ...

Karate - Mondiali 2018 : Viviana Bottaro in finale per il bronzo - l’azzurra sfiderà Feracci : Dopo l’ottimo avvio di Mattia Busato ai Mondiali 2018 di Karate (sport che farà il proprio debutto alle Olimpiadi di Tokyo 2020), anche Viviana Bottaro si assicura la possibilità di lottare per il bronzo nel kata. A Madrid (Spagna) l’azzurra ha dominato la propria pool: dopo aver beneficiato di un bye al primo turno, l’azzurra surclassava nell’ordine la sudcoreana Ada Wong, la venezuelana Valerya Hernandez e la quotata ...

Karate - Mondiali 2018 : Mattia Busato in finale per il bronzo nel kata - ottimo inizio dell’Italia : L’Italia inizia alla grande i Mondiali 2018 di Karate che sono incominciati oggi a Madrid (Spagna). La prima parte della giornata sorridi ai colori azzurri, i due nostri portacolori impegnati nel kata sono giunti fino alla zona medaglie e dunque potranno tornare sul tatami con l’obiettivo di salire sul podio della rassegna iridata di questo sport che sarà protagonista alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Mattia Busato contenderà la medaglia ...

Karate - tutto pronto per i campionati mondiali 2018 : ventidue gli azzurri in gara a Madrid : Sono ventidue gli azzurri in gara, suddivisi nelle varie specialità e altri 4 nel para-Karate E’ terminato il conto alla rovescia per i campionati mondiali 2018 di Madrid. L’evento più atteso dell’anno partirà nella capitale spagnola: pronti a lasciare il segno 22 azzurri suddivisi nelle varie specialità e altri 4 nel para-Karate, accompagnati dal presidente Domenico Falcone, il segretario generale Massimiliano Benucci, ...

Karate - Mondiali 2018 : programma - orari e tv di martedì 6 novembre. Tutti gli italiani in gara : Oggi (martedì 6 novembre) si svolgerà a Madrid la prima giornata di gare dei Mondiali 2018 di Karate. Questa rassegna iridata si aprirà con le eliminatorie e i ripescaggi del kata individuale e di quattro categorie del kumite: +84 kg e -84 kg maschili e +68 kg e -68 kg femminili. Le punte azzurre saranno Viviana Bottaro nel kata e Silvia Semeraro nel kumite -68 kg. Pronta a lottare per le medaglie anche Clio Ferracuti nei -61 kg, oltre a Michele ...

Karate - Mondiali 2018 : i tabelloni ed il cammino degli azzurri. Gli avversari verso la zona medaglie : Domani inizieranno a Madrid i Mondiali 2018 di Karate, che dureranno fino a domenica 11 novembre. Sarà una settimana fitta di gare visto che questa sarà una rassegna iridata da record, con oltre 1200 atleti provenienti da 139 paesi diversi che si sfideranno sul tatami spagnolo. L’Italia proverà ad essere protagonista con una squadra competitiva, che ha ben figurato negli ultimi appuntamenti internazionali. Andiamo quindi a scoprire i tabelloni ...