Juventus-Manchester United | Allegri | “Non riusciamo mai a chiudere contro queste squadre”

Juventus-Manchester United - Mourinho e quel gesto verso i tifosi bianconeri : "ecco perché l'ho fatto" : Nel post partita, lo Special One ha spiegato i motivi di quel gesto rivolto ai tifosi della Juventus dopo il successo ottenuto con il suo Manchester United Il triplice fischio finale, la mano ad Allegri e poi quel gesto impossibile da non notare. In pochi secondi, José Mourinho diventa il protagonista della serata dell'Allianz Stadium, attirando su di sè i fischi dei tifosi bianconeri.

Il Manchester Mata la Juventus - la perla di Ronaldo abbaglia i bianconeri : Mourinho ‘zittisce’ lo Stadium : La Juventus domina in lungo e in largo fino al gol di Cristiano Ronaldo, poi i bianconeri staccano la spina e si fanno ribaltare dagli inglesi Un dominio totale fino al gol di Cristiano Ronaldo, poi la Juventus stacca la spina e regala tre punti al Manchester United. Prima Mata su punizione, poi un autogol di Alex Sandro fa calare il gelo sull’Allianz Stadium, incredulo davanti allo spettacolo che si offre ai suoi occhi nei minuti ...

Dove vederla in TV e in streaming La partita sarà trasmessa sia sulle reti Sky: ed in particolare su Sky Sport HD , canale 251, 0 384 del digitale terrestre, ; che in chiaro su quelle Rai

Champions - Juventus-Manchester Utd 1-2 : 22.55 Beffa incredibile per la Juventus in casa in Champions: il Manchester Utd passa nel finale (1-2) dopo una gara dominata. Discorso qualificazione rinviato, quando sembrava ormai fatta. Mezz'ora di pressione in avvio senza grandi occasioni, poi Cuadrado e Khedira (35',palo) vanno vicinissimi al gol. In apertura di ripresa traversa di Dybala, la Juve macina gioco. Al 65' la sblocca proprio lui, Cristiano Ronaldo, con un destro al volo ...

Juventus-Manchester United 1-2 - le pagelle di CalcioWeb : Juventus-Manchester United 1-2, le pagelle di CalcioWeb – Serata shock per la Juventus che deve rimandare la qualificazione per gli ottavi di finale di Champions League, percorso comunque positivo della squadra di Massimiliano Allegri che però non potrà permettersi altri passi falsi. Dominio in lungo ed in largo per la Juventus, il Manchester United ha giocato una partita difensiva fino all’85’, equilibrio che è stato ...

Juventus-Manchester United - gol pazzesco di Cristiano Ronaldo : il destro al volo di CR7 è una goduria [VIDEO] : Leonardo Bonucci pesca in profondità Cristiano Ronaldo, il portoghese sfodera un destro pazzesco al volo che non lascia scampo a De Gea-- Un gol pazzesco, il numero 121 in Champions League, che vale tantissimo per la Juventus. Cristiano Ronaldo si sblocca con la maglia bianconera nella massima competizione europea, regalando allo Stadium una prodezza da stropicciarsi gli occhi. Lancio di Bonucci dalla difesa, CR7 non lascia nemmeno ...

Juventus-Manchester United : fischi per Mourinho - applausi per Pogba : TORINO - Un autentico boato e un lungo applauso ha accolto Paul Pogba al suo ingresso nell'Allianz Stadium e alla lettura delle formazioni prima di Juventus-Manchester Utd, gara valida per la quarta ...

Juventus Manchester United - Pogba torna a casa : che accoglienza dei tifosi bianconeri. VIDEO : una cosa bellissima tornare qui a Torino, questo stadio mi evoca ricordi meravigliosi". Così raccontava alla viglia di Juventus-Manchester United in esclusiva a Sky Sport l'attesissimo Paul Pogba , 25 anni dei quali quattro trascorsi in bianconero. Un'avventura costituita da 178 presenze e 34 gol complessivi con nove titoli conquistati in Italia. Arrivato a 19 ...

"La prima non l'ha giocata, la seconda neanche, ne ha fatta solo una: domani fa gol", il soggetto sottinteso è Cristiano Ronaldo e la sentenza è di Massimiliano Allegri alla vigilia del match Juventus-Manchester United che può chiudere il discorso qualificazione. "Possiamo raggiungere un primo obiettivo – continua il tecnico bianconero – ovvero la qualificazione.