Juventus | Cristiano Ronaldo punge il Manchester United | “non hanno fatto niente per

Juventus-Manchester United - gol pazzesco di Cristiano Ronaldo : il destro al volo di CR7 è una goduria [VIDEO] : Leonardo Bonucci pesca in profondità Cristiano Ronaldo, il portoghese sfodera un destro pazzesco al volo che non lascia scampo a De Gea-- Un gol pazzesco, il numero 121 in Champions League, che vale tantissimo per la Juventus. Cristiano Ronaldo si sblocca con la maglia bianconera nella massima competizione europea, regalando allo Stadium una prodezza da stropicciarsi gli occhi. Lancio di Bonucci dalla difesa, CR7 non lascia nemmeno ...

Diretta Juventus-Cagliari in streaming stasera su Dazn : Cristiano Ronaldo ci sarà : Questa sera, alle 20.30, va in scena un'altra sfida dell'anticipo dell'undicesima giornata [VIDEO] di Serie A: Juventus-Cagliari. I padroni di casa dovranno fare i conti con l'infortunio di Chiellini, ma mister Allegri ha le idee chiare sulla formazione da schierare. Pur essendo impegnati in Champions League nella prossima settimana, Cristiano Ronaldo sara' titolare. I sardi, invece, proveranno a fermare l'avanzata bianconera in tutti i modi ...

Georgina Rodriguez ‘vicina’ a Cristiano Ronaldo : la fidanzata di CR7 festeggia la vittoria della Juventus sui social [VIDEO] : Georgina Rodriguez celebra la vittoria della Juventus e Cristiano Ronaldo sui social: la bella fidanzata di CR7 festeggia ‘insieme’ ai bianconeri Georgina Rodriguez, dopo la vittoria della Juventus contro il Cagliari, festeggia il trionfo dei bianconeri pubblicando una storia su Instagram. Nel video social la bellissima fidanzata di CR7 immortala il momento in cui i calciatori della squadra di Allegri festeggiano sotto la ...

Juventus - tweet celebrativo per i numeri di Cristiano Ronaldo : nessuno come lui : Un'altra opportunità, dunque, di aggiornare e migliorare queste cifre che lo confermano uno dei calciatori più determinanti del mondo.

Juventus - Matuidi impressionato da Cristiano Ronaldo : “ecco cosa mi ha colpito” : Blaise Matuidi impressionato da Cristiano Ronaldo e dalla sua incredibile forza fisica e mentale che gli permette di stare al top Blaise Matuidi sta continuando a regalare prestazioni solide alla sua Juventus, diventando quasi imprescindibile per mister Allegri. Il calciatore della Francia ha parlato a RMC Sport Francia del suo illustre compagno Cristiano Ronaldo. Il centrocampista ha svelato alcuni degli aspetti che maggiormente ...

Presagi di gloria per la Juventus - grazie a Cristiano Ronaldo e non solo : I primi due mesi di Serie A hanno evidenziato il perpetuarsi del predominio della Juventus, che pare proprio non volerne sapere di deporre le armi, quelle armi che da oltre sette anni le permettono di signoreggiare indisturbata nell'arena della massima categoria, senza che alcun team ne possa minimamente mettere in pericolo le insegne regali (nel campionato in corso vanta 6 lunghezze su Napoli ed Inter). Una Juve la cui egemonia “rischia” presto ...

Juventus - Cristiano Ronaldo punge Perez : 'Vi spiego perché ho lasciato il Real. Merito il Pallone d'oro' : Andare oltre i propri limiti, sempre. La ricerca della perfezione è uno dei motivi per cui Cristiano Ronaldo è uno dei calciatori più forti di sempre. Una consapevolezza che non ha più bisogno di ...

Cristiano Ronaldo comanda la Juventus : Il paradosso è che il migliore Ronaldo ancora non l'abbiamo visto. Eppure, anche questo CR7 un po' così, e cioè relativamente poco esplosivo, senza cambio di passo e talvolta un po' assente dalla ...

Juventus - Cristiano Ronaldo sempre più uomo squadra : 'Uno per tutti - tutti per uno' : Ieri pomeriggio, la Juve ha battuto per 1-2 l'Empoli. Il grande mattatore della vittoria bianconera è stato Cristiano Ronaldo. CR7 ha prima realizzato il rigore che si era procurato Capitan Dybala e poi con un tiro pazzesco ha definitivamente ribaltato il punteggio a favore della Juventus. Il portoghese è sempre più trascinatore dei bianconeri e al termine della partita ha sottolineato, su Instagram, quanto il gruppo juventino sia uniti e coeso. ...

Cristiano Ronaldo compatta lo spogliatoio della Juventus : “Uno per tutti - tutti per uno” : Cristiano Ronaldo si dimostra anche uomo spogliatoio oltre che trascinatore in campo, invece di prendersi i meriti della vittoria di Empoli dà segnali di compattezza del gruppo “Uno per tutti, tutti per uno“. Cristiano Ronaldo esalta il gruppo della Juventus dopo la vittoria in rimonta sul campo dell’Empoli, firmata proprio dal portoghese con una doppietta. Il cinque volte Pallone d’Oro ha postato sui social una ...

La Juventus più italiana della stagione è una delusione - per fortuna c'è Cristiano Ronaldo : Per i bianconeri l'ossessione è la Champions League, ma c'è anche il campionato dove la Juventus più italiana dell'anno delude. Per fortuna c'è Cristiano Ronaldo che vale tutti i soldi del suo ...

DIRETTA/ Empoli Juventus (risultato finale 1-2) : Cristiano Ronaldo show - doppietta e rimonta! : DIRETTA Empoli Juventus, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita del Castellani, valida per la decima giornata della Serie A(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 20:44:00 GMT)

Juventus - Cristiano Ronaldo ribalta l'Empoli : altra doppietta e show : TORINO - Il campionato non è la Champions e probabilmente l'ammirevole concentrazione con la quale l' Empoli ha affrontato la Juventus non è neppure paragonabile alla mollezza del Manchester United ...