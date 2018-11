Juventus | Chiellini | ' Ci servirà da lezione | dobbiamo crescere ancora'

Champions - Juventus : Mandzukic e Chiellini ok. Matuidi-Cancelo in dubbio : C'è un'Europa da continuare a terrorizzare, un primo posto Champions da conquistare matematicamente e la possibilità di affrontare in tranquillità le ultime due partite del girone. Ma la Juventus ...

Juventus - out Chiellini e Bernardeschi ma ci sono rientri importanti : la conferenza di Allegri : Massimiliano Allegri ha svelato alcuni retroscena in merito alla gara che la sua Juventus giocherà col Cagliari: out Chiellini e Bernardeschi Massimiliano Allegri quest’oggi ha affrontato la consueta conferenza stampa pre-partita della sua Juventus. Il club torinese sarà impegnato domani contro il Cagliari, in un incontro importante per tenere a debita distanza le concorrenti per la corsa scudetto. “Domani dobbiamo vincere e ...

Juventus - Chiellini : “Io leader. Harvard? Solo a studiare” : Juventus– Ha raccolto la pesante eredità, e fascia, di Gigi Buffon. Nello spogliatoio bianconero è lui il nuovo leader designato, il condottiero che mai si tira indietro di fronte a una battaglia. Giorgio Chiellini è attualmente il giocatore nella rosa della Juventus con più presenze, e la sua esperienza, il suo background, è un bagaglio […] L'articolo Juventus, Chiellini: “Io leader. Harvard? Solo a studiare” proviene da Serie A ...

Juventus - Szczesny intervista Chiellini : 'Io un leader. BBC? Vicina alla perfezione' : ad Harvard: "Mi piacerebbe andarci, è vero, ma per un master in economia , Chiellini è laurato proprio in economia e commercio ndr, , non per tenere una lezione sulla difesa". Battute a parlare, "...

Juventus - Bernardeschi e Chiellini ancora out : i dettagli : Bernardeschi e Chiellini con ogni probabilità saranno fuori dall’elenco dei convocati per la gara che la Juventus giocherà contro il Cagliari “Mentre una parte dei giocatori si è dedicata ad un lavoro atletico, l’altra, composta da Pinsoglio Barzagli, Benatia, Rugani, Cancelo, Spinazzola, Douglas Costa, Kean e Mandzukic, ha affrontato una partitella con l’Under 23. La doppietta di Kean, il gol di Douglas Costa e la ...

Juventus - Chiellini : "Io - Barzagli e Bonucci vicini alla perfezione" : Il difensore: "In Italia c'è un buco di dieci anni tra i difensori di livello internazionale. In campo devo sempre trovare un nemico"

Juventus - si torna in campo dopo due giorni di riposo : lavoro personalizzato per Chiellini e Bernardeschi : La Juventus è tornata in campo questa mattina dopo due giorni di riposo, con il gruppo Mario Mandzukic dopo due giorni di riposo, seguiti alla vittoria a Empoli, la Juve è tornata al lavoro questa mattina al JTC Continassa, per cominciare a preparare la partita di sabato sera contro il Cagliari all’Allianz Stadium. Il gruppo si è concentrato su una seduta dedicata al possesso palla, lavoro supplementare, invece, per chi non ha ...

Bonucci - Chiellini e Perin a Disneyland Paris con mogli e figli : è una ‘Juventus Family’ anche in vacanza : Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini e Mattia Perin volano con le rispettive famiglie a Disneyland Paris nel giorno di riposo della Juventus Mentre Paulo Dybala si è concesso una giornata romantica ad Amsterdam insieme alla fidanzata Oriana Sabatini (VEDI QUI), Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini e Mattia Perin insieme alle proprie famiglie sono volati a Parigi nel giorno di riposto della Juventus. Più precisamente a Disneyland Paris, i tre ...

Juventus - Allegri soddisfatto : Dybala - Ronaldo e l’infortunio di Chiellini : Successo sofferto della Juventus nella gara di campionato contro l’Empoli, ecco le dichiarazioni di Massimiliano Allegri ai microfoni di Sky Sport: “la squadra aveva iniziato bene, ma dopo i primi 10 minuti abbiamo allentato la velocità di passaggio e preso qualche contropiede di troppo. Nel secondo tempo siamo entrati in campo con un piglio diverso, creato molto e meritato la vittoria. Complimenti all’Empoli per come ...

Empoli-Juventus diretta live 0-0 : infortunio Chiellini - formazioni ufficiali - tabellino e streaming : Empoli-Juventus diretta live – Dopo il successo dell’Atalanta davanti al pubblico amico contro il Parma continua il programma valido per la giornata del campionato di Serie A, in campo Empoli e Juventus in un match scoppiettante. I bianconeri sono alla ricerca del riscatto nel campionato di Serie A, nell’ultimo match infatti è arrivato solo un pareggio davanti al pubblico amico contro il Genoa, la squadra di Andreazzoli ...

Empoli-Juventus 0-0 La diretta Chiellini si fa male nel riscaldamento - c'è Rugani : L'Empoli, reduce dal pareggio di Frosinone nella partita di domenica scorsa giocata alle ore 12.30, ospita quest'oggi al Castellani la capolista Juventus, imbattuta in stagione e sempre vittoriosa ...

Manchester United-Juventus - le pagelle bianconere : Chiellini show - Pjanic inventa e CR7 si diverte : SZCZESNY - voto: 6,5 Gestisce senza problemi l'ordinaria amministrazione ed è fortunato sul palo di Pogba. Con un colpo di testa involontario salva la vittoria. CANCELO - voto: 7,5 Una macchina ...