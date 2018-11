Juve | prima da avversario a Torino per Pogba | Nessun rimpianto

Champions League 2018/19 : tocca a Roma e Juventus - per la prima volta su Rai 1 : Juventus-Manchester United Il ritorno della fase a gironi della Uefa Champions League 2018/19 prosegue con le partite del mercoledì, tra cui quelle di Juventus, che ospita a Torino gli inglesi del Manchester United, e Roma, che nel tardo pomeriggio sfida i russi del Cska Mosca. Le due partite, insieme a tutte le altre, sono in esclusiva su Sky, ad eccezione del match degli uomini di Massimiliano Allegri, per la prima volta anche in chiaro su Rai ...

Juventus-Cagliari – Allegri elogia i suoi - ma non si accontenta : “le partite bisogna chiuderle prima” : Massimiliano Allegri ed il suo commento post partita: le parole dell’allenatore livornese dopo il match tra Juventus e Cagliari “Vincere 10 partite su 11 non è semplice, per questo faccio i complimenti alla squadra. La partita è stata approcciata bene, poi non abbiamo segnato il secondo gol e siamo usciti un pochino dalla partita; questo perché non attaccavamo e non difendevamo bene. bisogna migliorare nella fase difensiva ...

Juventus-Cagliari - Allegri : 'Subito troppo. Bisogna chiudere prima le gare' : Le gare però vanno chiuse prima ", le parole di Allegri a Sky Sport nel post gara. "10 vittorie su 11? Non mi aspettavo un inizio così" Allegri ha poi parlato delle condizioni di alcuni singoli: "...

Primavera : Juve ko - pari Atalanta - la Roma è in testa e ringrazia : La Roma ha chiamato, l'Atalanta non ha risposto. Ci sono solo i giallorossi in testa al campionato Primavera 1: la squadra di De Rossi, che ieri aveva battuto 4-2 l'Inter trascinata dalla tripletta ...

Inter - Stankovic : 'Brozovic? Prima era una zanzara - ora è una dogana. Scudetto? Juve più forte ma...' : Dejan Stankovic , ex centrocampista dell' Inter , parla la Gazzetta dello Sport , soffermandosi in particolare modo su Marcelo Brozovic : 'Detta i tempi, dà ritmo, è sicuro. Ha cambiato marcia, trovando quella continuità che non aveva due anni fa. La fiducia di tutti lo ...

La Juventus spegne la prima candelina dell’adidas store di Milano : Un compleanno da festeggiare con alcuni cari. Per adidas sono stati quattromila. Lo store di Milano del brand a tre strisce compie un anno e per l’occasione si è vestito di bianco nero, i colori del club torinese con cui ha un forte legame di partnership e valori. Il risultato è stato quello di una grande festa che ha coinvolto tifosi e appassionati che si sono dati appuntamento in Corso Vittorio Emanuele II per vedere da vicino i ...

Primavera - Inter-Juventus 3-3 : cuore bianconero - pari nel finale! : TORINO - La Juventus non muore mai. I ragazzi di Baldini si lasciano alle spalle il ko di Youth League con il Manchester United e riprendono nel finale l' Inter in un match rocambolesco: finisce 3-3 ...

Primavera 1 - Inter-Juventus in diretta su Sportitalia : L'incontro - valido per la sesta giornata di campionato - si disputerà allo stadio "Breda" di Sesto San Giovanni alle ore 17.00. L'articolo Primavera 1, Inter-Juventus in diretta su Sportitalia è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Inter Juventus Primavera/ Streaming video diretta tv : probabili formazioni - quote - orario e risultato live : diretta Inter Juventus Primavera: info Streaming video e tv della partita, posticipo della sesta giornata del campionato giovanile, oggi 29 ottobre 2018.(Pubblicato il Mon, 29 Oct 2018 07:22:00 GMT)

Emirates - il nuovo brand sarà “Fly Better”. La prima apparizione in Italia sulle maglie del Milan nella sfida con la Juventus : Emirates, una delle compagnie aeree più premiate al mondo per i suoi servizi, ha invitato oggi i viaggiatori di tutto il mondo a “volare meglio” con il lancio del nuovo brand e di una rinnovata promessa. “In questi giorni nel 1985, Emirates trasportava i suoi primi passeggeri da Dubai a Karachi. Da allora la compagnia è cresciuta esponenzialmente, ma le nostre promesse nei confronti dei clienti sono rimaste le stesse: volare con Emirates ...

Champions League - alla Juventus bastano tre punti in tre gare per il primato : TORINO - Un pareggio allo Stadium il 3 novembre, ancora con lo United , e la Juve sarà aritmeticamente agli ottavi di Champions . Traguardo non ancora matematico perché il Manchester battendo Juve e ...

La prima stecca della Juve : solo un punto col Genoa : 90'+4: risultato finale. Juventus-Genoa 1-1. IL COMMENTO DI ROBERTO CODEBO' http://www.zipnews.it/wp-content/uploads/2018/10/recording-20181020-200028.mp3 90'+2: Douglas Costa folleggia sulla sinistra ...

Diretta/ Juventus Chievo Primavera (risultato finale 2-0) streaming video e tv : la decidono Makoun e Petrelli : Diretta Juventus Chievo Primavera: info streaming video e tv della partita, attesa oggi 19 ottobre 2018 e valida nella quinta giornata della prima serie giovanile.(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 20:49:00 GMT)

DIRETTA/ Juventus Chievo Primavera (risultato live 1-0) streaming video e tv : ci prova Di Francesco! : DIRETTA Juventus Chievo Primavera: info streaming video e tv della partita, attesa oggi 19 ottobre 2018 e valida nella quinta giornata della prima serie giovanile.(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 20:14:00 GMT)