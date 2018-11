Juve-Manchester United 1-2 | Mourinho rimonta e vince | poi lo sfottò ai bianconeri - Le

Juventus-Manchester United - Mourinho : “Gesto? Sono stato insultato per 90 minuti” : Juventus-Manchester United, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di “Sky Sport”, José Mourinho, tecnico del Manchester United, ha commentato la vittoria ottenuta sul campo della Juventus: “Il gesto finale allo stadio? Sono stato insultato per novanta minuti. Sono arrivato qui per fare il mio lavoro, non ho offeso nessuno. La gente non può […] L'articolo Juventus-Manchester United, Mourinho: ...

Juventus-Manchester United - Mourinho : 'Insultato per 90' - ho sbagliato a reagire. Era più giusto un pari' : Dal nulla, la scossa. La Juventus non chiude la partita, il Manchester United la ribalta: allo Stadium finisce con un rocambolesco 2-1 a favore dei Red Devils la sfida della quarta giornata di ...

Juventus-Manchester United - Allegri : “Non riusciamo mai a chiudere contro queste squadre” : Juventus-Manchester United, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di “Sky Sport”, Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha commentato la sconfitta interna contro il Manchester United: “È una sconfitta che dispiace perché la squadra ha fatto una bella partita, dobbiamo migliorare in fase realizzativa, non riusciamo mai a chiudere contro queste squadre, che nel […] L'articolo Juventus-Manchester ...

Juventus-Manchester United - Mourinho e quel gesto verso i tifosi bianconeri : “ecco perché l’ho fatto” : Nel post partita, lo Special One ha spiegato i motivi di quel gesto rivolto ai tifosi della Juventus dopo il successo ottenuto con il suo Manchester United Il triplice fischio finale, la mano ad Allegri e poi quel gesto impossibile da non notare. In pochi secondi, José Mourinho diventa il protagonista della serata dell’Allianz Stadium, attirando su di sè i fischi dei tifosi bianconeri. Fabio Ferrari/LaPresse Un comportamento spiegato ...

