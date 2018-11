Juve | Allegri | In questo periodo facciamo troppi regali Io come Mou? No | esco

Juventus - è una sconfitta ‘pericolosa’ : lo United ‘frantuma’ tutte le certezze di Allegri! La Roma vince con il carattere e Di Francesco risponde alle critiche : Si è conclusa un’altra giornata incredibile valida per la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, sono scese in campo Roma e Juventus, non sono mancati i colpi di scena e le sorprese clamorose. Partiamo dalla Roma. E’ una vittoria di carattere quella della squadra di Di Francesco che ha risposto con una prova incoraggiante alle critiche ingiuste durante la settimana dopo il pareggio contro la Fiorentina, non ...

Juventus-Manchester United - Allegri : “Non riusciamo mai a chiudere contro queste squadre” : Juventus-Manchester United, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di “Sky Sport”, Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha commentato la sconfitta interna contro il Manchester United: “È una sconfitta che dispiace perché la squadra ha fatto una bella partita, dobbiamo migliorare in fase realizzativa, non riusciamo mai a chiudere contro queste squadre, che nel […] L'articolo Juventus-Manchester ...

Juventus - Allegri non fa drammi dopo il ko con lo United : “abbiamo perso la partita meno importante” : L’allenatore della Juventus ha parlato al termine del match con il Manchester United, esprimendo il punto di vista sulla sconfitta Prima sconfitta in stagione per a Juventus, costretta a cedere l’intera posta in palio al Manchester United. Un epilogo sorprendente quello dell’Allianz Stadium, con i ‘Red Devils’ che riescono a stendere i bianconeri solo in extremis, grazie alla punizione di Mata e ...

Allegri cura i capricci Juve e chiede a Mou i punti chiave : Vittorie e problemi vanno a braccetto. Succede alla Juventus. È il leit motiv di questi primi tre mesi tra accuse di stupro a Cristiano Ronaldo, l'addio di Marotta, la questione bagarinaggio, fino ...

Juventus - Allegri 'I trofei non si vincono adesso - intanto passiamo il turno' : TORINO - Il primo obiettivo della stagione, iniziata splendidamente per i bianconeri, è a portata di mano: domani sera la Juventus sarà a un Manchester United dalla qualificazione agli ottavi di ...

Juventus-Manchester United - Allegri svela tutto : il caso Benatia e le condizioni degli infortunati : La Juventus si prepara per l’importante gara di Champions League contro il Manchester United, ecco le importanti dichiarazioni di Allegri in conferenza stampa: “domani possiamo raggiungere il nostro primo obiettivo. Ma i nostri obiettivi della stagione sono anche altri: Coppa Italia, Scudetto… Benatia si è lamentato? Magari erano dichiarazioni a caldo. Lui è considerato da me pari agli altri, è importante. È difficile ...

Juventus - Allegri : 'Con lo United non basterà la prova dell'Old Trafford' : TORINO - All' Allianz Stadium arriva il Manchester United di José Mourinho e Massimiliano Allegri chiede alla sua Juventus - prima a punteggio pieno dopo tre partite nel gruppo H - di non abbassare la ...

Mourinho : 'Gesto del triplete perché insultato. Buon rapporto con Juve ed Allegri' : ROMA - ' Lukaku è infortunato. Con Allegri e con la Juventus rapporti corretti. Domani match cruciale: vogliamo vincere '. Questi i 'titoli' principali della conferenza stampa del tecnico del ...

Juventus Manchester United - Allegri e Bonucci in conferenza stampa LIVE : LIVE 19:39 6 nov Domanda Sky ad Allegri: Come stanno gli infortunati? "Khedira sta bene, così come Matuidi e Mandzukic. Al momento nelle scelte è più avanti Khedira" 19:38 6 nov Domanda Sky ad Allegri:...

Juventus-Manchester United - nuovi guai per Allegri : si ferma Cancelo : Un punto per la qualificazione, tre per il primo posto matematico nel Gruppo H: la Juventus contro il Manchester United ha la possibilità di strappare il biglietto per gli ottavi di Champions con due turni di anticipo e di farlo addirittura da leader del girone. Questa mattina i bianconeri hanno lavorato sulla tattica da replicare […] L'articolo Juventus-Manchester United, nuovi guai per Allegri: si ferma Cancelo proviene da Serie A News ...

Juventus-Manchester United - Allegri perde Cancelo? : ROMA - A poche ore dalla sfida di Champions contro il Manchester United, Massimiliano Allegri si ritrova a valutare la possibile assenza di Cancelo dalla sfida. L'esterno portoghese ha svolto lavoro ...

Juventus - Allegri : “dobbiamo fare di più” : “Tre punti importanti, ma dobbiamo fare ancora piu’ fatica tutti insieme in difesa”. Soddisfatto per il decimo successo in campionato, Allegri e’ ancora perplesso per la fase difensiva. “Da qui a gennaio ci aspettano due mesi di grandi partite”, scrive su Twitter. Prima tappa mercoledi’ quando la Juve trovera’ sul suo cammino il Manchester United, contro cerchera’ di strappare il pass ...

Juventus - Allegri : 'Dobbiamo migliorare la fase difensiva - così non va' : Soddisfatto mister Allegri per la vittoria ottenuta all'Allianz Stadium contro il Cagliari, anche se si può sempre migliorare qualcosa, nonostante la squadra abbia guadagnato la bellezza di 31 punti ...

Juventus-Cagliari – Allegri elogia i suoi - ma non si accontenta : “le partite bisogna chiuderle prima” : Massimiliano Allegri ed il suo commento post partita: le parole dell’allenatore livornese dopo il match tra Juventus e Cagliari “Vincere 10 partite su 11 non è semplice, per questo faccio i complimenti alla squadra. La partita è stata approcciata bene, poi non abbiamo segnato il secondo gol e siamo usciti un pochino dalla partita; questo perché non attaccavamo e non difendevamo bene. bisogna migliorare nella fase difensiva ...