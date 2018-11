Jobs act | il giudice all’Ue | quella normativa è conforme al diritto comunitario?

Lavoro - il decreto fiscale smonta un altro pezzo di Jobs act : allargata la cassa integrazione straordinaria : Il decreto fiscale modifica un altro pezzetto del Jobs act renziano. Dopo il decreto dignità che ha limitato l’uso di contratti a termine, arrivano ritocchini in materia di cassa integrazione straordinaria. Nel dettaglio, all’articolo 25 del decreto, il governo gialloverde concede la proroga della cassa straordinaria non solo per i casi di riorganizzazione o crisi aziendale, ma anche a seguito di un contratto di solidarietà per un ...

Pil Italia 2019 - Fmi e Bankitalia ‘contro’ il Governo/ “Fornero e Jobs act rimangano” : caos su stime crescita : Fmi "taglia" stime Pil Italia: 1% nel 2019. Il Belpaese sarà quello che crescerà di meno nell’area euro secondo il fondo monetario internazionale. caos su Governo e Manovra(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 15:00:00 GMT)

Fmi taglia le stime del Pil in Italia. "Preservare riforma Fornero e Jobs Act" : Prevista crescita dell'1,2% nel 2018 e dell'1,0% nel 2019. Il monito di Obstfeld alla presentazione del World Economic Outlook: "L'Italia più a rischio rispetto a potenziali choc" Spread oltre quota ...

La sentenza della Corte Costituzionale sul meccanismo del Jobs Act per calcolare l'indennizzo in caso di licenziamento ha conseguenze interessanti.

La Cassa integrazione guadagni è stata rifinanziata per tutto il 2019. Una mossa che non sembra azzeccata dopo l'approvazione del Jobs Act.

Manovra - Carabetta (M5s) vs Orlando (Pd) : “Vi siete indebitati per più di 200 miliardi per fare Jobs Act” : Botta e risposta a Tagadà (La7) tra l’ex ministro della Giustizia, Andrea Orlando, e Luca Carabetta (M5s), vicepresidente della commissione Attività Produttive alla Camera. L’esponente del Pd precisa, in primis, che non voterà Matteo Richetti alla segreteria dem, preferendogli Nicola Zingaretti: “Sono contento per Richetti, ma non lo voto. Io scelgo il candidato che in qualche modo definisce una forma di rottura più forte con ...

Bekaert - c'è l'accordo. Di Maio : "bye bye Jobs act" : E' stato siglato al Ministero dello Sviluppo Economico l'accordo sul piano sociale e nuovi ammortizzatori per i lavoratori dello stabilimento di Figline Valdarno della multinazionale belga Bekaert . ...

Jobs act - il criterio di indennizzo è incostituzionale. Così crolla uno dei pilastri della riforma Renzi : di Enzo Martino* Il 25 settembre la Corte costituzionale ha deciso la questione relativa alla disciplina dei licenziamenti in regime di Jobs Act sollevata dal Tribunale di Roma. La motivazione della sentenza sarà pubblicata nelle prossime settimane, ma dal comunicato stampa ufficiale già si comprende che si tratta di una decisione di grande portata. La Consulta ha infatti dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 3, ...

Ammortizzatori sociali - Di Maio : “Prima della legge di bilancio li ripristineremo. Smantelliamo altro pezzo di Jobs Act” : “Stiamo smantellando il Jobs act, un po’ alla volta, noi e la Corte costituzionale“. Così il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, al termine dell’incontro con i sindacati sugli Ammortizzatori sociali. “Ci troviamo con centinaia di migliaia di lavoratori che da settembre iniziano a non avere Ammortizzatori, dovremo ripristinarli prima della legge di bilancio e lo faremo con un ...

SENTENZA CONSULTA SUL Jobs ACT/ Il passo indietro sulla riforma dell'articolo 18 : Sotto il profilo giuridico la SENTENZA della Corte Costituzionale sul JOBS Act non è criticabile, ma sembra recuperare vecchi schemi del mercato del lavoro. FEDERICO ASSOGNA(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 06:06:00 GMT)SENTENZA CONSULTA SUL JOBS ACT/ Cosa cambia per licenziamenti e assunzioni, int. ad A. MarescaIL CASO/ Quale "dignità" per il lavoro degli sportivi dilettanti?, di C. Pozzoli

Calenda : “Governo? Pericoloso e con un gigantesco grado di incompetenza. Consulta su Jobs Act? Intervento stravagante” : “Governo M5s-Lega? C’è un grado grado di incompetenza gigantesco che sta creando una grandissima confusione sul mercato del lavoro, a partire dal decreto di dignità. Trovo anche davvero stravagante questo Intervento della Consulta sul Jobs Act e non è il primo. Questo creerà un grosso problema del mercato del lavoro italiano”. Sono le parole dell’ex ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, ospite di 24 Mattino, su Radio24. “Tutti ...

Jobs act - le conseguenze dopo la bocciatura della Consulta : Sui licenziamenti per ingiusta causa torneranno a decidere i giudici, caso per caso. E i sindacati chiedono ora la reintroduzione dell'art. 18