Jane Alexander parla del futuro con Elia Fongaro | “È difficile”

Jane Alexander - malore nella notte per una discussione con Walter : il Web si spacca : Jane Alexander si sente male al Gf Vip dopo una discussione con Walter Nudo Un bruttissimo momento per Jane Alexander che si è sentita male nella notte verso le 2, 2.30. Non ne parla ancora nessuno, visto che tutto è successo in piena notte, ma possiamo darvi tutte le informazioni possibili per ricostruire bene la […] L'articolo Jane Alexander, malore nella notte per una discussione con Walter: il Web si spacca proviene da Gossip e Tv.

Gf Vip - giallo su Jane Alexander : "Il 27 inizia il suo spettacolo teatrale" : Fuori dalla casa del Gf Vip aleggia un mistero: Jane Alexander sta per abbandonare il gioco?Pare. E il motivo non è il fidanzatino (?) Elia Fongaro, ma un impegno di lavoro. Tutto programmato? Non si sa, ma il caos che è scoppiato sui social non ha bisogno di troppe interpretazioni. Alcuni utenti, infatti, hanno iniziato a condividere alcuni locandine che sono state affisse a Roma. Nei poster c'è stampato il volto di Jane Alexander. L'attrice ...

Jane Alexander dice la sua sul confronto tra Francesco Monte e Elia : Francesco Monte contro Elia: l’opinione di Jane Alexander Ieri sera nell’ottava puntata del Grande Fratello Vip c’è stato un durissimo confronto tra Elia Fongaro e Francesco Monte. I due, infatti, anche in questo serrato botta e risposta hanno mostrato ai numerosi spettatori da casa di non nutrire per nulla della simpatia l’un per l’altro. E proprio poco fa anche Jane Alexander, nella casa più spiata dagli italiani, ...

Grande Fratello Vip - Ela Weber e la dolorosa confessione a Jane Alexander : 'Da mio padre mai sentito...' : 'Non ho mai sentito parole così da mio padre'. A poche ore dalla sorpresa in diretta a Giulia Salemi , con il papà fatto entrare nella casa del Grande Fratello Vip per 'consolare' la figlia dal mal d'...

Grande Fratello Vip - Jane Alexander in mille pezzi : 'Mi manca da morire' - il gesto straziante in diretta : Durante la puntata del Grande Fratello Vip , Jane Alexander ha espresso il suo dolore per la mancanza del figlio Damiano. no: 'Voglio dedicarmi a lui e seguirlo il più possibile. Mi manca da morire', ...

Jane Alexander lascia il GfVip prima della fine? L'indizio nel cartellone del teatro : Jane Alexander è ancora nella casa del Grande Fratello Vip 2018. Ma potrebbe uscirne presto, almeno stando alla locandina di un teatro di Roma, che la pone fra i protagonisti di una piece...

Grande Fratello Vip - Jane Alexander e lo strano pensiero su Elia Fongaro : 'Ho tanta voglia di...' : È stata una settimana difficile per Jane Alexander, caratterizzata da continui pensieri per il suo Elia Fongaro . Con l'uscita dalla casa del Grande Fratello Vip del ragazzo, l'attrice italo-...

Gf Vip - Jane Alexander parla al figlio : “In casa ero sola e triste - non ti arrabbiare” : Lettera al figlio di Jane Alexander: le parole al Grande Fratello Vip 2o18 Jane Alexander ha parlato del figlio Damiano al Gf Vip 2018. È molto preoccupata. Non sa proprio come abbia reagito dopo aver visto quello che è successo nella casa. Gli ha scritto una lunga lettera tra le lacrime. Vorrebbe rivederlo quanto prima. […] L'articolo Gf Vip, Jane Alexander parla al figlio: “In casa ero sola e triste, non ti arrabbiare” ...

Grande Fratello Vip - i conti non tornano : dopo Maurizio Battista anche Jane Alexander ha imminenti impegni a teatro : L'attrice britannica dovrà essere in scena a teatro dal 27 novembre e il comico romano dal 7 dicembre.

Jane Alexander abbandona il GF Vip? Preoccupata per il figlio Damiano : Grande Fratello Vip: Jane Alexander abbandona la Casa? Dopo quanto accaduto con Elia Fongaro al Grande Fratello Vip e il suo ex Gianmarco, Jane Alexander continua a pensare come sta affrontando tutta questa brutta vicenda il figlio Damiano. L’ex volto di Mistero si è sfogata con Martina Hamdy, la ragazza di Meteo.it, dichiarando il suo grande desiderio di voler parlare con Damiano per poter spiegare come stanno le cose: “Dirgli che ...