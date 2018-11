Italia si | la formichina che sta costruendo il palazzo

blogo

(Di mercoledì 7 novembre 2018) C’è un piccolo programma che nei sabati pomeriggi di Rai1 si sta ritagliando il suo spazio e il suo pubblico, si chiamasi e piano piano, stamattone dopo mattone una sua cifra e un suo gruppo di affezionati telespettatori che stanno aumentando di settimana in settimana.La puntata di sabato scorso, 3 novembre, in particolare la seconda parte, ha ottenuto l’ascolto più alto di tutta questa serie toccando il 13,46% di share e sfondando il muro dei due milioni di telespettatori. Buona anche la prima parte con 11,84%. Sono quasi tre punti in più per Rai1 rispetto alla scorsa stagione nello stesso periodo. Una crescita avvenuta piano piano, passando dal 10% di alcune puntata fa e arrivando ora a superare il 13%. Risultati apprezzabili messi a confronto con un programma come il Verissimo di Canale 5, una corazzata che dispone di una quantità di mezzi certamente superiore. ...