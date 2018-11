Italia-Portogallo | Nations League calcio 2019 | programma | orari e tv

Calcio - Nations League 2019 : verso Italia-Portogallo. I possibili convocati di Mancini : novità in arrivo? : Il ct della Nazionale italiana di Calcio Roberto Mancini è già al lavoro per selezionare i possibili convocati in vista dei prossimi impegni. La sfida sarà dare continuità alla vittoria in Polonia del mese scorso nel duplice appuntamento che attende gli azzurri. Il 17 novembre l’Italia affronterà a San Siro il Portogallo nell’ultima partita del girone di Nations League 2019, mentre il 20 novembre disputerà un incontro amichevole con ...

Italia-Portogallo calcio - quando si gioca? Data - programma - orario e tv. Scontro diretto al vertice in Nations League : Quarta ed ultima partita della Nazionale italiana di calcio di Roberto Mancini impegnata nella prima fase della Nations League 2019. Gli Azzurri, inseriti nel gruppo 3 della Lega A, hanno ottenuto fino ad ora quattro punti, frutto dell’ultimo successo contro la Polonia in trasferta e del pari di Bologna, sempre contro i polacchi, all’esordio. Scongiurata la retrocessione in Lega B, gli uomini di Mancini vogliono cercare di chiudere ...

Italia-Portogallo 17 novembre : partita della nazionale in diretta tv su Rai 1 : L’Italia affrontera' l’ultimo impegno della UEFA Nations League [VIDEO] il 17 novembre 2018. Gli azzurri sfideranno il Portogallo nel Gruppo 3 della Lega A. Scongiurata la retrocessione nella Lega B, dopo la vittoria contro la Polonia, i ragazzi guidati dal ct Roberto Mancini proveranno a conquistare l’accesso alle Final. Servira' un successo contro i lusitani e, poi, sperare in una sconfitta di questi ultimi contro i polacchi nella partita ...

Cristiano Ronaldo torna in Nazionale : ci sarà per Italia-Portogallo : Cristiano Ronaldo si appresta a tornare a vestire la maglia del Portogallo, proprio contro l’Italia nella gara di San Siro Cristiano Ronaldo torna in Nazionale. Il fenomeno della Juventus, dopo aver concordato con il CT Fernando Santos il proprio ‘riposo’ nelle ultime uscite del Portogallo, tornerà in campo per difendere i colori della Nazionale portoghese proprio contro l’Italia. Le due compagini si affronteranno ...

Torneo 8 Nazioni Under 20 Italia battuta da un buon Portogallo che allunga come capolista : 9Italia 1 Portogallo 2 Marcatori: 36° Pedro Correia, 52° Scamacca, 65° Guina Italia: Plizzari, Del Prato (14° Vailetti), Tripaldelli, Gabbia

