Istat | commercio al dettaglio in calo a settembre

Commercio - Istat : vendite in calo : 12.18 A settembre 2018 l'Istat stima che le vendite al dettaglio sono diminuite,rispetto al mese precedente, dello 0,8% in valore e dello 0,7% in volume. Anche su base annua,sono in calo del 2,5% in valore e del 2,8% in volume. La variazione negativa congiunturale riguarda soprattutto i beni non alimentari, ma non risparmia nenache i beni alimentari.

Commercio - Istat : i lavoratori domenicali sono il 54% : Nel 2016 oltre la metà dei lavoratori del Commercio ha lavorato almeno una domenica . Lo dice l'ISTAT nell'approfondimento svolto per un'audizione alla Camera sulla disciplina degli orari di apertura ...

Istat : fase discendente - la crescita resta 'contenuta'. Commercio - primo segno positivo per i piccoli negozi : Vendite al dettaglio in crescita dello 0,7% rispetto a luglio e del 2,2% rispetto al 2017. L'economia conferma la fase di scarso dinamismo Fonte Repubblica.it Redazione R. 06/10/2018 - 09:07

Istat : fase discendente - la crescita resta "contenuta". Commercio - primo segno positivo per i piccoli negozi : ECONOMIA ITALIANA Nella nota mensile sull'andamento dell'economia, l'Istituto dice che a settembre 'l'indice del clima di fiducia dei consumatori ha segnato un aumento rispetto al mese precedente. Il ...

Commercio - Istat : 'Vendite agosto +0 - 7% - su anno +2 - 2%' : Ad agosto 2018 le vendite al dettaglio crescono in valore dello 0,7% rispetto a luglio e del 2,2% rispetto ad agosto 2017. E' quanto stima l'Istat. "Per la prima volta dall'inizio dell'anno - si legge ...

Commercio - Istat : ad agosto vendite al dettaglio +0 - 7% su mese : Roma, 5 ott., askanews, - Ad agosto 2018 si stima che le vendite al dettaglio siano aumentate, rispetto al mese precedente, dello 0,7% sia in valore sia in volume. La variazione positiva riguarda sia ...

Commercio - Istat : "La domenica il 61 - 1% dei lavoratori è donna" : La quota di lavoratori alle dipendenze impiegati la domenica nei settori del Commercio è più alta rispetto a quello del complesso dell'economia. Su un totale di 2 milioni di lavoratori dipendenti ...

Commercio - Istat : 1 italiano su 2 fa acquisti di sabato : Roma, 25 set., askanews, - Sulla base delle informazioni rilevate nell'indagine Uso del tempo nel 20144, si stima che circa un quarto delle persone di 15 anni e più, 24,2%, abbiano effettuato acquisti ...

Commercio estero - Istat : export extra Ue +3 - 6% ad agosto : Roma, 25 set., askanews, - Ad agosto 2018 si stima, per i flussi commerciali da e verso i paesi extra Ue, un aumento congiunturale per le esportazioni, +3,6%, e un calo per le importazioni, -0,7%,. Lo ...

Commercio estero - Istat : a luglio cala export - -2 - 6% su mese : Roma, 17 set., askanews, - A luglio 2018 si stima un calo congiunturale per le esportazioni, -2,6%, e un aumento per le importazioni, +2,4%,. La flessione congiunturale dell'export è da ascrivere ...

Commercio - Istat : vendite ancora in calo : 11.00 A Luglio le vendite al dettaglio segnano -0,1% in valore e -0,2% in volume. Su base annua i cali sono dello 0,6% in valore e dell'1,8% in volume.La contrazione è dovuta alla diminuzione delle vendite dei non alimentari:su base mensile -0,3% in valore e -0,4% in volume, e su base annua -1% in valore e -1,5% in volume. Lo comunica l'Istat. Ma mentre il Commercio tradizionale arranca, cresce quello elettronico. Le vendite on line, sempre a ...