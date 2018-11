Irama | il bacio a Giulia De Lellis? Una rivelazione sconvolgente | quanto ha guadagnato

Giulia De Lellis e Irama : è amore (Il bacio) : Le voci si rincorrevano da giorni, ma ora sua santità del gossip Alfonso Signorini tira fuori le prove certe. Delle foto di baci appassionati, che saranno pubblicate sul nuovo numero di Chi in edicola da mercoledì 7 novembre 2018, e che testimoniano il nuovo amore nato tra l’ex corteggiatrice di Uomni&Donne ed ex Gf Vip Giulia De Lellis e il cantante, ex Amici, Irama (al secolo Filippo Maria Fanti) Due creature nate e partorite dalla ...