iPad Pro 2018 | cosa dicono le prime recensioni

(Di mercoledì 7 novembre 2018) Il lancio del nuovoPro – disponibile da oggi 7 novembre anche in Italia – è un momento cruciale per Apple. Innanzitutto perché si tratta del definitivo salto nel mondo borderless da parte di Cupertino che non solo dice a bordi e cornici, ma mette da parte anche ogni genere di pulsanti (fatta eccezione per quelli del volume): se vuoi interfacciarti con il tablet della Mela puoi usare il volto, le dita, al massimo la nuova Apple Pencil 2, che si attacca magneticamente direttamente sopra la tavoletta. Ma soprattutto perché è il primoad alzare la posta e a dichiarare guerra ad altri dispositivi, fin qui considerati inarrivabili per un tablet: durante il keynote di presentazione, Tim Cook non ha preso come modello il Galaxy Tab o qualsivoglia altro tablet per mettere in mostra le doti del Pro, ma ha spostato la competizione su un altro livello sparando su portatili e Xbox One. A ...