Lazio - Inzaghi : 'Non mi fido del Marsiglia. Stimo Garcia' : TORINO - ' Non mi fido di questo Marsiglia in crisi. Sappiamo che è una grande squadra, dovremo ripetere la partita del Velodrome è un primo match point per chiudere il discorso qualificazione '. Lo ...

Europa League - Inzaghi : "Occhio al Marsiglia - non è in crisi" : il primo match point per conquistare la qualificazione al turno successivo di Europa League. Simone Inzaghi vuole ottenerla, perché gli obiettivi vanno centrati appena se ne ha la possibilità, senza ...

Lazio - Inzaghi : 'Non mi fido del Marsiglia. Stimo Garcia' : ROMA - ' Non mi fido di questo Marsiglia in crisi. Sappiamo che è una grande squadra, dovremo ripetere la partita del Velodrome è un primo match point per chiudere il discorso qualificazione '. Lo ha ...

Europa League - Inzaghi avverte : “Non mi fido di questo Marsiglia in crisi” : “Non mi fido di questo Marsiglia in crisi. Sappiamo che è una grande squadra, dovremo ripetere la partita del Velodrome: è un primo match point per chiudere il discorso qualificazione“. Queste le parole dell’allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, alla vigilia della sfida interna di Europa League contro il Marsiglia, in programma domani all’Olimpico. “Vengono da tre sconfitte contro di noi, PSG e Montpellier, ...

Lazio - Inzaghi : 'Marsiglia in crisi? Non mi fido'. Correa : 'Pronto per giocare titolare' : Cerca conferme in Europa League, Simone Inzaghi. Il tecnico della Lazio, dopo la vittoria per 4-1 contro la Spal in campionato, vuole vincere anche con il Marsiglia. Alla vigilia del match con i ...

E.League : Inzaghi - Marsiglia?E'match point : ANSA, - ROMA, 7 NOV - "Non mi fido di questo Marsiglia in crisi. Sappiamo che è una grande squadra, dovremo ripetere la partita del Velodrome: è un primo match point per chiudere il discorso ...

Lazio-Olympique Marsiglia - Inzaghi LIVE : 'Badelj - Leiva e Lulic out' : LIVE 15:42 7 nov Domanda a Inzaghi: ci fa il punto sull'infermeria? "Domani Badelj, Lucas Leiva e Lulic non ci saranno ma ci sono buone possibilità di rivederli domenica contro il Sassuolo. Gli altri ...

A Inzaghi il derby con Garcia - Marsiglia 1 Lazio 3 : A Inzaghi il derby con Garcia, Marsiglia 1 Lazio 3 – La Lazio ha sconfitto il Marsiglia prima nel gioco, poi nel netto risultato. Il derby tra Inzaghi e Rudi Garcia in Coppa Uefa non ha avuto storia, con i biancazzurri padroni in casa altrui, con i francesi a inseguire senza avere idee di come fare. Tra due settimane la partita di ritorno all’Olimpico. Rudi Garcia potrà consultare il solito romanzetto scritto anche oggi nei suoi foglietti, ...

Marsiglia-Lazio - Inzaghi : “Ragazzi bravissimi. Abbiamo un solo rammarico” : Marsiglia-Lazio, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di “Sky Sport” al termine di Marsiglia-Lazio, Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando della vittoria nella partita di Europa League: “I ragazzi sono stati bravissimi, hanno interpretato fin da subito bene la gara. L’unico rammarico è far concluso la prima parte di […] L'articolo Marsiglia-Lazio, Inzaghi: ...

Europa League - una Lazio “ritrovata” espugna Marsiglia - ma non mancano le grane per Inzaghi : Europa League, Lazio vittoriosa contro il Marsiglia, arrivano tre punti importanti per la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta Europa League, la Lazio vince per 3-1 a Marsiglia convincendo anche dal punto di vista del gioco. La squadra di Simone Inzaghi ha dominato l’incontro per buona parte della gara, subendo solo il ritorno marsigliese nel finale, quando Payet è riuscito solo ad accorciare il distacco siglando il 2-1 ...

Lazio - prova di forza contro il Marsiglia : capolavoro firmato Inzaghi - biancocelesti super in Europa League [FOTO e VIDEO] : 1/21 AFP/LaPresse ...

Marsiglia-Lazio alle 21 La Diretta Inzaghi vuole i tre punti : La notte di Francoforte ha rappresentato un vero e proprio incubo per la Lazio di Simone Inzaghi, chiamata a rialzarsi prontamente per non incappare in una clamorosa eliminazione nella fase a gironi. ...

Marsiglia-Lazio - probabili formazioni : Inzaghi sceglie Caicedo-Immobile : Marsiglia-Lazio- Lazio chiamata alla prova del nove dopo l’ultima brutta sconfitta in Europa League. Inzaghi si affiderà al 3-5-1-1. In porta chance dal 1′ per Proto. Difesa a 3 composta da Luiz Felipe, Acerbi e Wallace, bocciato ancora Caceres. A centrocampo Marusic agirà come esterno destro, Lulic come esterno sinistro. Parolo, Leiva e Milinkovic-Savic saranno […] L'articolo Marsiglia-Lazio, probabili formazioni: Inzaghi ...

Lazio - Inzaghi 'Al Marsiglia ne ho fatti già 4 - spero di ispirare i miei' : Marsiglia - 'Sarà una partita tosta ma non decisiva'. Simone Inzaghi toglie un po' di pressione dai suoi giocatori alla vigilia della delicata sfida di Europa League con il Marsiglia. 'La posta in ...