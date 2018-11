Infortunio Emre Can | presto al lavoro sul campo | a disposizione entro la fine del 2018?

calcioweb.eu

: Infortunio #EmreCan, presto al lavoro sul campo: a disposizione entro la fine del 2018? - CalcioWeb : Infortunio #EmreCan, presto al lavoro sul campo: a disposizione entro la fine del 2018? - julvebianconera : Cancelo Bernardeschi Douglas Costa Emre can Matuidi (sulla via del recupero) Infortunati sicuramente non torneranno… - Super3mp : @clacolosimo Giochiamo a 3, è assodato ormai. E di questi 5uno è Khedira(fragile) ed uno Emre che viene da lungo infortunio.... -

(Di mercoledì 7 novembre 2018)Can – Il ccampista tedesco della Juventus sta recuperando dall'operazione subita nella scorsa settimana per la rimozione del nodulo tiroideo.Can potrà tornare a lavorare sulrelativamente, ma non potrà forzare immediatamente: i carichi andranno aumentati gradualmente, come se l'ex Liverpool dovesse svolgere la preparazione estiva. Per questo motivo, perché possa tornare adi Allegri servirà più di un mese, così è possibile rivederlo all'opera in campionatoladell'anno.