Influenza | picco solo a Natale

(Di mercoledì 7 novembre 2018) “L’isolamento del virus A/H3N2 avvenuto a Parma nei giorni scorsi segna l’inizio dei primi casi sporadici distagionale, dei primili focolai che però non indicano un’anticipazione dell’epidemia vera e propria. Le previsioni dell’inizio della stagione vera e propria rimangono da, quando ci sarà il, in poi. Attualmente, però, sono 200.000 gli italiani già a letto a causa di circa 262 diversi virus simil-li e, sporadicamente, anche di polmoniti“. A tracciare il quadro è Fabrizio Pregliasco, virologo dell’università degli Studi di Milano. I virus ‘cugini’ circolano facilmente in questo periodo “a causa degli sbalzi termici – spiega l’esperto all’AdnKronos Salute – mentre invece l’‘regna’ quando fa costantemente freddo. Nel 3-4% dei casi ...