Immaginaria 2018 | torna l' evento dedicato ai Giochi di ruolo che si tinge di beneficenza

eurogamer

: ventimila wrote a new post, Paesaggi di una città immaginaria, on the site XXMILA LEGHE - noblogs : ventimila wrote a new post, Paesaggi di una città immaginaria, on the site XXMILA LEGHE - annabenelu : Immaginaria 1988–2018: trent’anni dopo torna lo storico evento, domenica 18 novembre a Milano. E si dedica alla sol… - Bluecyber74x : Nel Blu dipinto di Cyber: 'IF - La Fondazione Immaginaria' il nuovo libro di... -

(Di mercoledì 7 novembre 2018) Oggi vi parliamo del ritorno di unstorico per il panorama deidiin Italia, unche mancava ormai da diversi anni e in particolare dall'ultima edizione del 2001.segna il ritorno di, l'ideato e organizzato da Giovanni Ingellis che per oltre dieci anni (dalla prima edizione del 1988 all'ultima del 2001) è stata la manifestazione di riferimento nel panorama ludico italiano deidi, richiamando folle di giocatori e appassionati da tutta la penisola.L'associazione Milano Vapore è lieta di annunciarne il ritorno sulla piazza milanese, domenica 18 novembre. Questa edizione sarà organizzata anche per la raccolta fondi a favore della Lega Italiana Lotta ai Tumori sez. di Milano. Ospitalità di Vento & Associati, concessionaria del Comune di Milano presso la Fabbrica del Vapore nel quadro del bando "Spazi al ...