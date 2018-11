Ilva non è più Ilva

Le rivelazioni di André SIlva - il portoghese esce allo scoperto : “l’addio al Milan? Non era quello che volevo” : L’attaccante portoghese ha parlato della sue esperienza al Milan, svelando come non avrebbe voluto lasciare il club rossonero L’esperienza in Liga lo sta rivitalizzando, André Silva però non dimentica il periodo trascorso in Italia con la maglia del Milan. Solo due i gol segnati in serie A, un numero migliorato considerevolmente in questo avvio di stagione in Spagna, dove l’ex Porto è riuscito a trovare la via della rete ...

Psg - Thiago SIlva : “A Napoli sarà una guerra - con il Milan lì non ho mai vinto” : Thiago Silva, difensore del Psg, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della gara di campionato vinta contro il Lille. L’ex difensore del Milan ha voluto avvisare i propri compagni della pericolosità della sfida Champions sul campo del Napoli: “Napoli? E’ importante e sarà complicato. Con una sconfitta lì per noi sarà quasi finita. Perciò dovremo […] L'articolo Psg, Thiago Silva: “A Napoli sarà una guerra, ...

TAP - CALENDA CONTRO DI MAIO : "NON ESISTONO PENALI"/ Ultime notizie - "imbroglione come su Ilva : si dimetta" : Tap, Conte “Si farà o penali”. Ultime notizie, il ministro del lavoro, Luigi Di MAIO conferma tutto “20 miliardi di euro di sanzioni”, e il Movimento 5 Stelle si spacca. (Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 20:17:00 GMT)

La rinascita di André SIlva - che stoccata al Milan : “non so cosa sia successo in Italia - ma qui avverto la fiducia” : L’attaccante portoghese ha parlato della sua esperienza con la maglia del Siviglia, lanciando una frecciatina al Milan Solo due gol l’anno scorso in serie A, già sette in questa stagione in Liga dopo sette partite. André Silva è completamente rinato in Liga, il passaggio dal Milan al Siviglia ha rivitalizzato l’attaccante portoghese, protagonista di un avvio di campionato davvero scoppiettante. CRISTINA QUICLER / ...

Milan - André SIlva rinato : in Liga è l’attuale capocannoniere : L’annata poco felice ha indotto il Milan a mandarlo via, ma oggi probabilmente dalle parti di Milanello aleggerà lo spettro di qualche rimpianto, soprattutto adesso che Gonzalo Higuain è out per infortunio: per André Silva sono state sufficienti sole 6 gare per conquistare la vetta della classifica cannonieri della Liga. L’inizio di stagione in Andalusia dimostra che l’attaccante lusitano è rinato. In questo senso i ...

Da Piatek ad André SIlva : ecco i capocannonieri a sorpresa d'Europa : Ronaldo, Messi, Lewandowski, Mbappé: sono gli uomini del gol. Anzi, lo erano. Almeno in questo avvio di 2017-2018, infatti, la storia sembra essere cambiata. Nessuno dei grandi bomber d'Europa è ...

Siviglia - André SIlva fa due gol al Real Madrid ed è capocannoniere : al Milan si mangiano le mani : I momenti bui al Milan sembrano essere un ricordo lontano per André Silva che, nella partita contro il Real Madrid di ieri, mercoledì 26 settembre, è riuscito a rifilare alla squadra di Lopetegui due ...

Di Maio - Ilva Genova non perderà lavoro : ANSA, - Genova, 24 SET - "All'Ilva di Genova nessuno perderà il posto di lavoro come è stato stabilito il 6 settembre nell'accordo di Roma". Lo ha detto il ministro per lo Sviluppo Economico, il ...

Bufera PSG - Thiago SIlva alza la voce : “non abbiamo centrocampisti” : Thiago Silva ha parlato a caldo dopo la sconfitta del suo PSG contro il Liverpool nella serata di ieri in Champions League In casa PSG l’aria è tesissima dopo la sconfitta contro il Liverpool alla prima uscita stagionale in Champions League. La squadra parigina è stata costretta a schierare un centrocampo molto adattato, a causa dell’assenza in rosa di un numero decente di centrocampisti per affrontare una stagione. La società ...

Da Pomigliano all’Ilva. Non è mediocrazia ma diplomazia - bellezze : La vicenda di Taranto dimostra, al di là di tutta la retorica attorno ai fatti sindacali, che c’è un pezzo di vitalità sindacale di cui l’informazione mainstream non dà traccia. Quando un’organizzazione sindacale abdica al suo ruolo propositivo e propulsore in termini di contenuti sfidanti e parla d

Portogallo-Italia 1-0 LIVE - Nations League : André SIlva non perdona [FOTO] : 1/20 Fabio Ferrari/LaPresse ...

L’Ilva non chiude - ma almeno Tamburi (il quartiere della morte) andrebbe raso al suolo : Il dito e la luna. L’antico proverbio orientale ci spiega che luna e dito appartengono a due dimensioni diverse, a due mondi differenti. Quando penso a Taranto, alL’Ilva, al dilemma antico e quasi irresolubile tra lavoro, che dà dignità e speranza alla vita, e salute, che garantisce proprio alla vita la speranza, penso a quel che intanto non si è fatto, al tanto che intanto i tarantini, con l’aiuto degli italiani, avrebbero potuto già fare. Le ...

"Non mi sento di aver tradito nessuno". Ilva - la difesa del pentastellato Cassese : "Sono sereno, non mi sento di aver tradito nessuno, perché, come Di Maio, ho fatto tutto il possibile. E penso ancora che la salvezza di Taranto sia legata alla chiusura dell'Ilva. Intanto, però, cerchiamo di ottenere il meglio dall'accordo con Arcelor Mittal: vigileremo sugli investimenti ambientali". Lo dice, al Corriere della Sera, Gianpaolo Cassese, deputato del M5S, uno dei cinque eletti a Taranto alle scorse elezioni ...

Ilva - Di Maio non annulla la gara e pubblica il parere dell'Avvocatura : Roma, 8 set., askanews, - Il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio ha formalmente chiuso il procedimento di gara di aggiudicazione dell'Ilva disponendo 'di non procedere all'annullamento'. ...