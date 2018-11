Ilva | al Mise il nuovo progetto industriale

Ilva di Genova - il Mise convoca l'ex sindaco Doria anziché Bucci : Gaffe del Ministero dello Sviluppo Economico, guidato da Luigi Di Maio. Mentre il governo tentenna ancora sul decreto per Genova, il Mise oggi ha convocato a Roma il sindaco sbagliato per parlare del ...

Ilva - ecco il parere dell’Avvocatura. Il Mise chiude la procedura di gara senza annullarla : Il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, chiude formalmente il procedimento avviato sulla gara di aggiudicazione dell'Ilva disponendo «di non procedere all'annullamento»....

Ilva - siglato accordo al Mise. Da Arcelor ok a 10.700 assunti : Salgono i lavoratori da assumere subito rispetto alla proposta iniziale fatta ieri. Francesca Re David, segretaria Fiom Cgil parla di «accordo fatto, da sottoporre all’approvazione dei lavoratori»...

Ilva - il tavolo al MISE : raggiunto l'accordo<br>Ora referendum tra i lavoratori : Aggiornamento ore 10:15 - La segretaria generale della Fiom Francesca Re David ha spiegato:"L'accordo è fatto e per noi per essere valido deve essere approvato dai lavoratori con il referendum. Gli assunti sono tutti, si parte da 10.700 che è molto vicino al numero di lavoratori che oggi sono dentro e c'è l'impegno di assumere tutti gli altri fino al 2023 senza nessuna penalizzazione su salario e diritti, era quello che avevamo chiesto"Ora è ...

Ilva - il tavolo al MISE : ecco la bozza di accordo di ArcelorMittal : Aggiornamento - Potrebbe essere il giorno decisivo per l'Ilva. Al MISE si sono incontrate tutte le parti in causa e la ArcelorMittal ha presentato la sua bozza di accordo. La multinazionale ha garantito l'assunzione a tempo indeterminato di 10100 lavoratori entro il 2018, che dovrebbero salire a quota 10300 entro il 2021. Entro il 23 agosto 2023 è invece previsto l'impegno di formulare "una proposta di assunzione" ai lavoratori attualmente in ...

